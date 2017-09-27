В Милькове сегодня

27.09.2017 11:28:28 (GMT+12)

В Милькове сегодня пасмурно. Сквозь разрывы облаков иногда прорывается солнечный луч. Солнце как будто играет с нами в прятки - не знаешь, где и когда выглянет снова. Но несмотря на тучи, село не выглядит унылым - яркие каски осени поднимают настроение. Вроде бы, и радоваться-то нечему ( ну, зима ведь совсем скоро...), но вот радостно, и всё тут! Всем тёплой и яркой осени!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.

