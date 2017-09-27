Камчатский метеокомментарий, 27 сентября (270/95)

27.09.2017 05:19:15 (GMT+12)
В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было +8°C, небольшая облачность, ветер юго-восточный, 2 м/с, атмосферное давление: 750 мм рт. ст., относительная влажность: 92%.
Предварительный прогноз:
Утро: +8°С, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.
День: +11°С, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
Вечер: +11°С, облачно, возможен небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка: 5 — 21 час — небольшие возмущения.
Долгота светового дня: 11’53’’ (-5”).
Луна: 45% растущая.
Сегодня — Воздвиженье.
Народ приметил: Этот день в летописях известен под названием "Ставрова дни" — от греч. "саурос" — "крест". В этот день наступали первые заморозки. Подмечали: "Воздвиженье тепло сдвигает, а холод надвигает", "Воздвиженье кафтан с плеч сдвинет, тулуп надвинет", "Пришло Здвиженье — кафтан с шубой сдвинулись и шапка надвинулась", "Шуба за кафтаном тянется", но: "Воздвиженские зазимки — мужику не беда", но осень к зиме все быстрее идет.
В это время — последняя копна с поля: "Хлеб с поля двинулся", "Гад и змея не движется, а хлеб с поля сдвигается", "На Воздвижение — последний воз с поля сдвинулся, а птицы в отлет пошли". Первой улетает в обетованную страну и последнею возвращается оттуда кукушка, которая поэтому и зовется ключницей Ви-рая. Ирьем, или вырием, вирием, называют неведомые теплые страны. Медведь залегает в берлогу, змеи — в нору, в спячку впадают, и "На Воздвижение ни змеи и никакой гад по земле не движется".
С Воздвижения начинали рубить капусту, Начало капустникам, капустниц, капустенских вечерок, кои длятся две недели.
Были и приметы. Высоко летят гуси в Воздвиженье — к высокому половодью, низко — к малому. На Воздвиженье, если змея ужалит кого-либо, то ей не уползти, так как в наказание она остается мерзнуть в холодные дни.
В день Воздвижения крестьяне воздвигали часовни, кресты; соблюдали пост.
Третья встреча осени.
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 27 сентября, 4.15 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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