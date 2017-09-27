Доброе утро, Камчатка! God morgon!

27.09.2017 04:56:35 (GMT+12)
Сегодня среда, 27 сентября 2017 года. По старому стилю 14 сентября.
По мусульманскому календарю — 6 мухаррама [I] 1439 г. хиджры
По еврейскому календарю — 6 тишрея 5778 года.
ЕСТЬ ПОВОД
Всемирный день туризма.
День воспитателя и всех дошкольных работников в России.
День французского сообщества в Бельгии.
Мескель — праздник Мескельского креста в Эфиопии.
27 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ
1540 День основания Ордена иезуитов.
1783 На воду спущен первенец Черноморского флота России – парусный корабль «Слава Екатерины».
1801 Александру I представлен первый в мире велосипед.
1925 В Москве арестован знаменитый британский разведчик Сидней Джордж Рейли.
1990 Советский Союз вступил в международную организацию Интерпол.
1998 День рождения поисковой системы Google.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.
1657 Софья Романова, русская царица, правительница-регентша России (1682-1689), сестра Петра I.
1696 Альфонсо Лигуори, итальянский священник, католический епископ, теолог.
1840 Альфред Тайер Мэхэн, американский военный морской теоретик и историк.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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