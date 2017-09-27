Доброе утро, Камчатка! God morgon!

27.09.2017 04:56:35 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка! God morgon!

Сегодня среда, 27 сентября 2017 года. По старому стилю 14 сентября.

По мусульманскому календарю — 6 мухаррама [I] 1439 г. хиджры

По еврейскому календарю — 6 тишрея 5778 года.

ЕСТЬ ПОВОД

Всемирный день туризма.

День воспитателя и всех дошкольных работников в России.

День французского сообщества в Бельгии.

Мескель — праздник Мескельского креста в Эфиопии.

27 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ

1540  День основания Ордена иезуитов.

1783  На воду спущен первенец Черноморского флота России – парусный корабль «Слава Екатерины».

1801  Александру I представлен первый в мире велосипед.

1925  В Москве арестован знаменитый британский разведчик Сидней Джордж Рейли.

1990  Советский Союз вступил в международную организацию Интерпол.

1998  День рождения поисковой системы Google.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.

1657  Софья Романова, русская царица, правительница-регентша России (1682-1689), сестра Петра I.  

1696  Альфонсо Лигуори, итальянский священник, католический епископ, теолог.

1840  Альфред Тайер Мэхэн, американский военный морской теоретик и историк.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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