Доброе утро, Камчатка! God morgon!

27.09.2017 04:56:35 (GMT+12)

Сегодня среда, 27 сентября 2017 года. По старому стилю 14 сентября.



По мусульманскому календарю — 6 мухаррама [I] 1439 г. хиджры



По еврейскому календарю — 6 тишрея 5778 года.



ЕСТЬ ПОВОД



Всемирный день туризма.



День воспитателя и всех дошкольных работников в России.



День французского сообщества в Бельгии.



Мескель — праздник Мескельского креста в Эфиопии.



27 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ



1540 День основания Ордена иезуитов.



1783 На воду спущен первенец Черноморского флота России – парусный корабль «Слава Екатерины».



1801 Александру I представлен первый в мире велосипед.



1925 В Москве арестован знаменитый британский разведчик Сидней Джордж Рейли.



1990 Советский Союз вступил в международную организацию Интерпол.



1998 День рождения поисковой системы Google.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.



1657 Софья Романова, русская царица, правительница-регентша России (1682-1689), сестра Петра I.



1696 Альфонсо Лигуори, итальянский священник, католический епископ, теолог.



1840 Альфред Тайер Мэхэн, американский военный морской теоретик и историк.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



