Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 27 сентября 2017 года

26.09.2017 21:36:49 (GMT+12)

«ПРОКАТИЛИ» Когда студентам вернут льготные проездные



ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПЛЕН Чем привлекает Камчатка волонтёров



ДЕЛО МАЭСТРО Наталья Морозова рассказала о своём отце и его капелле



АМЕРИКАНЦА РАЗОРУЖИЛИ Рыбак прилетел на Камчатку с револьвером



КУДА ЕХАТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ Где в России лучшие здравницы



«АВАРИЙНОЕ» НОВОСЕЛЬЕ В Петропавловске расселяют старые дома



Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 27 сентября. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!



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