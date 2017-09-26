Обзор еженедельника «Камчатский край» за 27 сентября 2017 года

26.09.2017 21:33:36 (GMT+12)

Финиш красной путины. Камчатским рыбакам достался рекордный улов



Тепло на подходе. Отопительный сезон в Петропавловске стартовал 27 сентября, в Елизове – днем раньше



Губернатор края Владимир Илюхин заступился за студентов и льготные проездные



Прививка от мракобесия. Минздрав РФ предлагает «штрафовать» отказников от вакцинации против гриппа



Новая дорога, долгожданный мост. Открыты дорога от Пущино до Шаром и мост через реку Кирганик



Первый шаг к масштабному сотрудничеству. Бизнесмены из китайской провинции Шаньдун намерены установить тесные связи с Камчаткой



Большая рыбалка: осень 17-го под знаком рыб



Акцизы на бензин снова вырастут. Минфин считает, что страна осилит и это повышение



Подарки с ярмарки. Как «Агротек» удивил новинками, накормил и на день рождения пригласил



Обоснованный диагноз. Врач-психиатр Валентина Лубенченко отмечает юбилей



Владимир Семчев: Какая энергетика необходима Камчатке?



Здоровье: герпес – небезобидный гость



Камчатский календарь: кого поздравлять на этой неделе?



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