Обзор еженедельника «Камчатский край» за 27 сентября 2017 года

26.09.2017 21:33:36 (GMT+12)

Обзор еженедельника «Камчатский край» за 27 сентября 2017 года

Финиш красной путины. Камчатским рыбакам достался рекордный улов

Тепло на подходе. Отопительный сезон в Петропавловске стартовал 27 сентября, в Елизове – днем раньше

Губернатор края Владимир Илюхин заступился за студентов и льготные проездные

Прививка от мракобесия. Минздрав РФ предлагает «штрафовать» отказников от вакцинации против гриппа

Новая дорога, долгожданный мост. Открыты дорога от Пущино до Шаром и мост через реку Кирганик

Первый шаг к масштабному сотрудничеству. Бизнесмены из китайской провинции Шаньдун намерены установить тесные связи с Камчаткой

Большая рыбалка: осень 17-го под знаком рыб

Акцизы на бензин снова вырастут. Минфин считает, что страна осилит и это повышение

Подарки с ярмарки. Как «Агротек» удивил новинками, накормил и на день рождения пригласил

Обоснованный диагноз. Врач-психиатр Валентина Лубенченко отмечает юбилей

Владимир Семчев: Какая энергетика необходима Камчатке?

Здоровье: герпес – небезобидный гость  

Камчатский календарь: кого поздравлять на этой неделе?

Афиша выходного дня, программа ТВ, кроссворд, гороскоп

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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