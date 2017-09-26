Обзор еженедельника «Камчатский край» за 27 сентября 2017 года

26.09.2017 21:33:36 (GMT+12)
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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