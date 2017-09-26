Обзор газеты «Рыбак Камчатки» за 27 сентября 2017 года

26.09.2017 20:26:11 (GMT+12)
На осень 2017 года пришлась череда событий, важных для рыбной отрасли. Среди них – Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, прошедшие в Санкт-Петербурге на площадке «ЛенЭкспо» 14–16 сентября. Журналисты нашей газеты побывали там и готовы поделиться впечатлениями. Подробнее об этом - в материале «Осень 17-го – под знаком рыб».
На Камчатке состоялся VI Краевой фестиваль «Сохраним лососей вместе!». Число его участников и гостей растет год от года. Если вы хотели там побывать, но не смогли, читайте репортаж журналиста «Рыбака Камчатки» Дарьи Кожемяки, который позволит вам почувствовать атмосферу рыбацкого праздника в Усть-Большерецком районе.
В каждом номере мы знакомим читателей с нашими земляками, посвятившими жизнь морю и рыбацкой профессии. В этот раз у нас особенный гость. Рафаила Кашикова хорошо знают в рыбацких кругах, а после участия в операции по спасению рыбаков с траулера «Дальний Восток» в 2015 году он и его экипаж стали известны на всю страну. Рафаилу Кашикову посвящена публикация «Повесть о настоящем человеке».
В новом номере «Рыбака Камчатки» вы найдете уже ставшее традиционное приложение к нему – бизнес-газету «Деловая Камчатка», которая адресована предпринимательскому сообществу нашего края. Она расскажет об итогах Восточного экономического форума, перспективах эстетической медицины на Камчатке, визите в наш край гендиректора Агентства стратегических инициатив.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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