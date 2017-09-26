Пьяная "месть"

26.09.2017 20:05:09 (GMT+12)

Во вторник, 26 сентября 2017 года, с участием государственного обвинителя прокуратуры Камчатского края краевой суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя города Иркутска, приехавшего в 2015 году на Камчатку на заработки.



Тридцатилетнего приезжего суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц общеопасным способом).



Следствием и судом установлено, что с мая 2016 года мужчина работал в Елизовском районе Камчатского края в обществе с ограниченной ответственностью «Фирма «Жупаново» трактористом.



В ночь с 22 на 23 августа 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общежитии рыбзавода, где отдыхали работники, мужчина шумел, мешал всем спать, за это двое рабочих выгнали его из помещения.



Тракториста это оскорбило, и он решил отомстить. Убедившись, что все спят, при помощи газового баллона злоумышленник поджег одежду, находящуюся в коридоре деревянного жилого строения, и, удостоверившись, что пламя достаточно хорошо разгорелось, пошел спать к себе в балок, не приняв мер к спасению спящих людей.



Он точно знал, что в общежитии находится около 30 человек, и, несмотря на опьянение, осознавал, что в результате поджога могут погибнуть все рабочие, а не только те, с которыми у него произошел конфликт.

В результате пожара один рабочий погиб на месте от отравления угарным газом, другой скончался от ожогов в больнице через 4 месяца, еще двое пострадали от ожогов различной степени тяжести.



В судебном заседании подсудимый не признал свою вину в убийстве своих коллег. Он пояснил, что не осознавал последствия своих действий, не желал кого-либо убивать, а просто хотел слегка навредить обидчикам.



Учитывая обстоятельства уголовного дела, особую тяжесть совершенного преступления сторона обвинения просила назначить подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы.



Камчатский краевой суд приговорил его к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, в том числе первых пяти лет в тюрьме, с последующим ограничением свободы на два года.



Приговор суда не вступил в законную силу.



Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению