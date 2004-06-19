УВД информирует: О митингах и пикетах

26.09.2017 20:02:21 (GMT+12)
В целях недопущения нарушений общественного порядка, условий проведения публичных мероприятий напомним, что использование наглядной агитации, не относящейся к тематике праздничных мероприятий, являться нарушением регламента его проведения.
Согласно п. 4, ч. 4 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 19.06.2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», организатор публичного мероприятия обязан требовать от участников публичного мероприятия соблюдения общественного порядка и регламента его проведения и потребовать прекращения нарушения закона.
В соответствии с п. 2 ч. 3, ст. 6 данного Закона, во время проведения публичного мероприятия его участники обязаны соблюдать общественный порядок и регламент проведения публичного мероприятия.
В случае несоблюдения данных требований, в соответствии с ч. 2 ст. 14 указанного Закона, уполномоченный представитель органа внутренних дел имеет право требовать от организатора и участников публичного мероприятия соблюдения порядка его организации и проведения.
Кроме того, по просьбе организатора публичного мероприятия сотрудники правоохранительных органов имеют право удалить с места его проведения граждан, не выполняющих законных требований. Такие нарушения влекут за собой наступление административной ответственности.
Согласно ч. 5 ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Санкция статьи предусматривает административный штраф в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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