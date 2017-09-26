Гашиш на продажу

26.09.2017 20:00:13 (GMT+12)

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке бойцов СОБР Отдела Росгвардии по Камчатскому краю задержали 32-летнего жителя Петропавловска-Камчатского при попытке продажи наркотика.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 25 сентября в салоне своего автомобиля злоумышленник пытался сбыть своему 40-летнему знакомому наркотическое средство. Согласно результатам исследования, проведенного специалистами экспертно-криминалистического центра УМВД России по Камчатскому краю, изъятое вещество является гашишем, его общий вес составляет 0, 48 граммов, что является значительным размером.



Полицейскими задокументирован не один факт продажи наркотиков данным гражданином. По словам самого задержанного, запрещенные вещества он заказывал в Интернете.



По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

