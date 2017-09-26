Неходовой товар

26.09.2017 19:54:23 (GMT+12)

Объездная дорога. Строительный рынок «Все для вас»: доски, брус, гвозди, сайдинг.

Зонты и качели, на которых написано «образец», скрипят под осенним ветром – дачный сезон закончился.

Сетка рабица, комбикорм, садовые растения.

Неделя другая, зонты сложат, доски сложат под навес, комбикорм накроют пленкой, чтобы не отсырел. Садовым растениям и вовсе не повезло – скорее всего, их выкинут.



Все для вас: напротив рынка шашлычная, бильярд, две девицы скучают на лавочке возле бильярда.



У склада – большая будка. У будки – щенок овчарки, месяца три-четыре. На нем ошейник взрослой собаки, застегнутый на последнюю дырку и такая же взрослая цепь.

Щенку еще не обрыдла цепь и будка, он играет с цепью, хочет подпрыгнуть и забраться на будку, но цепь тяжелая, и он карабкается, карабкается, забирается наверх и… застревает на крыше, зацепившись за гвоздь.



Склад комбикорма украшен вывеской с задорными, игривыми цыплятами и свинкой с закрученным хвостом.

Мешки комбикорма лежат штабелями и вздыхают от нечего делать, нынче это уже не ходовой товар: цыплята и хрюшки уже выросли, и скоро их пустят на убой.



Томится и продавец. Он сидит на ступеньках у входа, смотрит на дым из шашлычной, девчонок у бильярда и нехотя ест корейскую лапшу.



Щенок тихо скулит, потом тявкает, того гляди, сейчас оступится и повесится на своей цепи. Мужик встает, снимает его с гвоздя. Возвращается: на ступеньках его поджидают кружка и термос с чаем.

Но мужик заходит в склад и через пять минут вытаскивает, опрокидывая и кружку, и термос, чудную конструкцию – белые коробки из-под лапши скручены в подобие крыльев, посередине моторчик.



Мужик прилаживает на крыло коробку из-под съеденной недавно лапши, будто ее только и не хватало, долго возится с мотором: он то заводится, то не заводится, – обходит раз пять вокруг конструкции, садится возле мотора, накидывает ремни…



И тяжело взлетает.

Взлетает, поднимается над складом, медленно летит в сторону ближнего леса, едва поднимаясь над деревьями.

Щенок визжит вслед ему, лезет на крышу будки и цепляется за гвоздь. Кто снимет?



Ирина ОСНАЧ.