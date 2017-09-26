Русофобия: корни и последствия

26.09.2017 19:48:09 (GMT+12)

Акция "Бессмертный полк" набирает обороты во всём мире. Георгиевские ленточки становятся довольно распространенным символом не только в России. Даже канадская сборная по хоккею вышла на матч 9 мая 2016 года с георгиевскими ленточками, показывая солидарность в память о жертвах Второй мировой войны. И как-то дико на этом фоне в странах Восточной Европы смотрится непрекращающаяся русофобская компания. Развивая тему декоммунизации, руководство восточноевропейских стран продолжает борьбу с наследием Великой Отечественной войны, ведёт борьбу с советскими памятниками. В авангарде русофобии идёт Польша. Так, польский парламент (Сейм) приял закон о ликвидации на территории своей страны свыше 500 памятников советским воинам.



Почему именно страны Восточной Европы ведут борьбу с советскими памятниками периода Великой Отечественной войны? Казалось бы, советские воины ценой огромных жертв спасли Восточную Европу от фашизма. Только при освобождении Польши погибло почти 600 тысяч советских воинов. Здесь уместно произнести широко известную фразу У. Черчилля: "Большие страны ведут себя как бандиты, а маленькие страны – как проститутки".



Русофобия в Восточной Европе началась не с Великой Отечественной войны. Едва закончилась война с Наполеоном, а русские войска ещё не вернулись в Россию, как в Европе прокатилась мощная волна русофобии. Причину такого поведения западных стран хорошо объяснил А.С. Пушкин в стихотворении "Клеветникам России": "И ненавидите вы нас…за что ж, ответствуйте, за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы".



В 1878 году Россия спасает южных славян от геноцида со стороны турок. И происходят странности. Новопровозглашенные независимые славянские балканские государства переориентируются в своей политике на европейские страны, выступая оппонентами России. Едва прозвучали последние залпы русско-турецкой войны 1877 года, а болгарский народ получил свободу и независимость, как самодержец Болгарии потребовал немедленного вывода российских войск со своей территории, заявив, что ему по пути с цивилизованной Европой. "Эти братья, - предсказывал граф Лев Соллогуб, - ещё покажут нам свои зубы. И не раз". Предвидение русского дипломата сбылось: в обеих мировых войнах Болгария была союзником Германии.



И вот освобождение Россией Европы в 1945 году от новой угрозы, а славян от прямого геноцида, заявленного Гитлером. И всё повторяется то же самое, что повторялось в 19 веке. Здесь в центре фокуса — Польша. И это не впервые. Еще Черчилль сказал: "Всегда существовало две Польши. Одна боролась за правду, а другая пресмыкалась в подлости". И вот эта пресмыкающаяся в подлости компонента в своём полном виде проявилась сегодня. С чем это связано? Объясняют это тем, что гитлеровскую оккупацию заменили советской коммунизацией. У нас на уровне высшей власти также повторяют эту версию. Так, пресс-секретарь МИДа Мария Захарова в период "медведевской десталинизации" заявила, что Сталин хуже Гитлера. И разве с ней не согласятся её польские единомышленники?



Была ли силой навязана советская коммунизация? Понятно, что по окончании Второй мировой войны на страны Европы осуществлялось давление со стороны США, Великобритании и СССР, которые выдвигали каждый свой геополитический проект. Это нормальное явление. Возьмем, к примеру, Францию, в которой точно не было советских штыков. На первых выборах после войны в Национальное Собрание Франции побеждает Коммунистическая партия, которая до 1956 года неизменно была первой на этих выборах. На выборах в Италии Коммунистическая партия находилась на втором месте вплоть до начала 80-х годов.



Популярность коммунизма и советской идеи была в этот период крайне высокая. И тут, собственно, не о советских штыках идёт речь, а о том идейном влиянии, которое принесла Победа СССР над фашизмом. Либеральные, капиталистические идеи рухнули перед Гитлером и не смогли оказать противодействие фашистской идеологии. Победить фашизм смог только Советский Союз со своей идеологией. Не было советских штыков и в Албании. Тем не менее, там коммунисты одержали полную и безоговорочную победу. Можно приводить аналогичные примеры и во многих других странах Европы.



Встает вопрос, а когда коммунисты в странах Восточной Европы пришли к власти. Не в 1945 году, как считают многие. Уже началась холодная война. И только в 1946 году на альтернативных выборах в Болгарии коммунисты опередили других, получив 54% голосов, не имея при этом полного доминирования. На выборах в Венгрии в 1945 году коммунисты оказались только третьими, но на выборах 1947 года стали первыми, получив 23% голосов. На первых выборах в ГДР коммунисты получили менее половины голосов. На первых выборах в Польше в 1947 году победил Демократический блок, в который входили и коммунисты, однако они не были первыми в этом блоке. То же самое и на выборах в Румынии. Не первых выборах в Чехословакии коммунисты получили только 38% голосов.



Данная статистика убедительно опровергает обвинения о том, что коммунисты в странах Восточной Европы пришли к власти на советских штыках. Это веский аргумент не в пользу нынешних учёных, в том числе и левой ориентации.



Причина русофобии кроется не в коммунизации стран Восточной Европы, а в комплексе неполноценности, поскольку Европа, по сути, не оказала какого-нибудь существенного сопротивления фашистской агрессии. Так, Польша продержалась 36 дней, Югославия – 11 дней, Греция – 24 дня, Албания – 3 дня, Франция (одинаковая по силе с Германией) – 44 дня, Дания – один день, Норвегия – 24 дня, Нидерланды – 5 дней, Бельгия – 18 дней, Чехословакия, имеющая четвертую по силе армию в Европе, вообще сдалась без какого-либо сопротивления.



Западные и некоторые российские историки приписывают Советскому Союзу ответственность за начало Второй мировой войны, ссылаясь на то, что СССР вступил в войну на стороне Германии против Польши. Однако здесь надо иметь в виду, что сама Польша несёт значительную ответственность в развязывании Второй мировой войны. Что представляло собой Польское государство, возникшее по итогам Первой мировой войны? Это государство было достаточно агрессивным. Пользуясь ситуацией гражданской войны в России, Польша захватила часть Украины, Белоруссии и Литвы с Вильнюсом. С польской стороны на территорию Советского Союза систематически проникали диверсионные отряды.



Советская военная доктрина всегда рассматривала своим вероятным соперником вовсе не Германию, а Польшу, как наиболее агрессивное государство в Европе с соответствующей экспансионистской идеологией. Когда стало известно об агрессивных гитлеровских планах, именно Польша сорвала создание единого Восточного Пакта, который бы противостоял Гитлеру. Кроме того в 1938 году Польша активно участвовала в разделе Чехословакии, отторгнув от неё Тешинскую область. После раздела Чехословакии Польша сразу же предъявила Литве ультиматум о капитуляции с целью присоединения всей территории Литвы к Польше. И только позиция Советского Союза, выразившаяся в готовности защищать Литву, остановила оккупацию Литвы со стороны Польши.



В начале 1939 года министр иностранных дел Польши Бек вёл переговоры с министром иностранных дел Германии Риббентропом о совместном германском нападении на СССР. Польша тогда предъявляла требование о передаче ей территории всей Украины с выходом к Черному морю. Таким образом, Польша в полной мере может рассматриваться как поджигатель Второй мировой войне.



Более того, до начала Второй мировой войны Польша была таким же нацистским государством, как и Германия. В польских концлагерях были замучены десятки тысяч пленных красноармейцев. В польском концлагере "Картуз-берёза", созданным при Пилсудском, содержались украинцы и белорусы с оккупированных западноукраинских и западнобелорусских территорий. В этом концлагере содержались также и евреи. Только в 1939 году при так называемой советской оккупации узники этого лагеря были спасены.



Сегодня Пилсудский является героем Польши. Он в годы своего правления ввёл так называемый режим моральной санации, который включал запрет политических партий, запрет оппозиции, установление тотальной цензуры, полное уничтожение национальных культур в Западной Украине и Западной Белоруссии, запрещение этническим украинцам, белорусам и евреям занимать любые государственные должности, евреи, белорусы и украинцы изгонялись с профессорских должностей.



В 1937 году студентами Львовского политехнического института было заявлено: "Мы, молодежь Польши – хозяева этой земли, признаем, что борьба с жидовством – это не только защита, но и наступление. Еврейский вопрос в польских университетах будет решаться последовательно и непрестанно. Наша акция является образцом для всего польского народа". Таким образом, принципиальных сущностных различий между германским нацизмом и польским национализмом нет. Различие заключается только в том, что в Германии прошла денацификация, а те страны, которые вовремя переменили свой курс и вскочили на подножку Победы в 1944 – 1945 годах, оказались в стане победителей.



И сегодня польский официоз не вспоминает, что Сталин, воспользовавшись тем, что Красная Армия уже практически подошла к Берлину, в феврале 1945 года передал под польское управление земли, веками входившие в состав Германии – Силезию и Поморье с городом Гданьск (Данциг). Так, благодаря Советскому Союзу территория Польши выросла на треть.



Напомню, что с началом немецкой оккупации стран Восточной Европы, в угоду оккупантам, местными жителями этих стран было проведено массовое истребление евреев. Особенно рьяно в этом себя проявила Прибалтика. Так в первую неделю оккупации литовцы истребили свыше 90% евреев, проживавших на территории Литвы. В Латвии до оккупации проживало свыше 80 тысяч евреев. Из них в живых остались только 162 человека. Все массовые казни осуществлялись исключительно местными жителями. Эстонская Ванзейская конференция, состоящая из эстонцев, при докладе Гитлеру заявила, что в Эстонии полностью решен еврейский вопрос, т.е. евреев на территории Эстонии не осталось ни одного.



Мало того, что страны Восточной Европы во время Второй мировой войны изощрялись в ненависти к русским и евреям, они активно истребляли и друг друга. Так, при оккупации Тешинской области поляки истребили немало чехов, не пожелавших ополячиваться. Они были сосланы в концлагеря, где большинство из них погибло. Чехи после освобождения массово топили польских поселенцев, включая женщин и детей, в реках.



Украинцы на Волыни устроили геноцид, называемый "Волынской резней", где было уничтожено более 100 тысяч мирного польского населения, в основном женщин, детей и стариков. С другой стороны, польские партизанские отряды, сражавшиеся против УПА, сжигали и уничтожали украинские села на территории юго-восточной Польши, также поголовно вырезая мирное украинское население. После освобождения Польши Красной Армией немногочисленных оставшихся в живых украинцев, репатриировали на территорию Западной Украины.



Хорваты в концлагере "Ясиновац" уничтожили тысячи сербов. Последние отвечали "взаимностью". Взаимная ненависть друг к другу болгар и сербов, венгров и румын, поляков и литовцев, словаков и венгров хорошо известна. Так, в 1940 году венгры при присоединении румынской Трансильвании устроили массовое изгнание румын со своих земель. Чтобы ускорить этот процесс, устраивались румынские погромы с массовыми убийствами. После войны румыны отплатили венграм с торицей. Болгары, как союзники Германии, во время вторжения немцев в Югославию, ударили сербам в тыл с противоположной стороны. Таким образом, Вторая мировая война показала полное расчеловечивание народов Восточной Европы. Россия много раз спасала эти народы от полного уничтожения. Но придёт ли Россия им на помощь в следующий раз?



В этой ситуации следует обратиться к советскому опыту. Так, после окончания Второй мировой войны Сталиным был создан Славянский комитет, началось образование кафедр славяноведения. Реально планировался проект создания Славянской Конфедерации. Кстати, ещё в 30-е годов руководство Югославии, несмотря на разницу социально-экономического строя, соглашалось со Сталиным в будущем создать единое политическое образование по типу конфедерации. Все знают про тост Сталина "За Великий русский народ!". Но мало кто знает, что на том же приёме Сталин произнёс другой, не менее важный, тост: "За новых славянофилов, которые стоят за союз и независимость славянских государств".



"Развязанные немцами обе мировые войны, - отмечал Сталин, - основной удар нанесли по славянам. Чтобы предотвратить третий удар необходимо создать единое панславянское государство". Созданию такого государства помешала позиция югославского лидера Тито, хорвата по национальности. Однако Сталин до конца своих дней не оставлял этот проект. При Хрущёве проект панславянизма был окончательно свёрнут, распущен Славянский Комитет и упразднён популярный журнала "Славянин", пропагандирующий проект панславянского государства. Но и после Хрущёва советская партийная верхушка отказалась от идеи создания общеславянского надгосударственного политического образования.



И сегодня, как никогда, остро стоит вопрос о необходимости создания для России идеологического проекта в новых условиях. При этом, несомненно, проблем возникнет больше, чем в первые послевоенные годы. Однако другого пути нет. Иначе в современных условиях невозможно преодолеть изоляцию России.



Александр НУРЕЕВ.













