Внучка - воровка

26.09.2017 19:45:47 (GMT+12)
Сотрудники Мильковского МО МВД России получили оперативную информацию о том, что в отношении одной из жительниц Мильковского района совершено преступление. В ходе проверки сообщения, установлено, что у 66-летней пенсионерки были похищены деньги, однако о краже женщина не заявляла, пока к ней не пришли оперативники.
По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержана 29-летняя внучка потерпевшей, приехавшая погостить к бабушке из Петропавловска-Камчатского. Молодая женщина призналась в содеянном и рассказала, что похитила пять тысяч рублей из дамской сумочки родственницы. Злоумышленницу не остановило даже то, что купюра в кошельке была последней, а ее бабушка является инвалидом. Часть денег городская гостья потратила на спиртное, закуску и сигареты, три тысячи рублей, которые она не успела потратить, оперативники изъяли и вернули потерпевшей.
Мерой процессуального принуждения подозреваемой избрано обязательство о явке. По данному факту проводится проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю
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