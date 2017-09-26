Житель села Соболево сдал правоохранителям найденное ружье

26.09.2017 19:42:25 (GMT+12)

Накануне днем к сотрудникам Усть-Большерецкого отдела полиции обратился 38-летний житель с. Соболево. Он нашел на берегу р.Кихчик гладкоствольное оружье «ТОЗ-54» и более десяти патронов разного калибра. Оружие и боеприпасы мужчина добровольно сдал полицейским.



Напомним, что в соответствии с требованиями действующего законодательства граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества освобождаются от ответственности. Не может быть признано добровольной сдачей вышеуказанных предметов, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.



Уголовная ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, предусмотрена статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция части первой данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев.



«Камчатка – край охотников и рыболовов. Самое распространенное оружие среди жителей полуострова – охотничье ружье. Хотелось бы напомнить камчатцам, что для покупки огнестрельного оружия необходимы специальная лицензия и разрешение на его хранение или ношение. Всех граждан, на законных основаниях ставших владельцами огнестрельного оружия, регулярно проверяют сотрудники правоохранительных органов.



Представители полиции и Росгвардии проверяют, соблюдаются ли сроки перерегистрации, а также условия хранения оружия. В случае нарушений граждане могут быть не только привлечены к ответственности, но и лишится своего арсенала», – рассказал инспектор отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции УМВД России по Камчатскому краю капитан полиции Алексей Вараксин. Он так попросил камчатцев вести себя правильно при обнаружении ружей, патронов, боеприпасов и сразу сообщать об этом в полицию.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю



