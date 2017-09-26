Прокуратура Петропавловска-Камчатского согласовала постановление о начале отопительного периода в столице Камчатки

26.09.2017 19:14:01 (GMT+12)

В понедельник, 25 сентября, в прокуратуру города Петропавловска-Камчатского поступил проект постановления городской администрации «О начале отопительного периода 2017-2018 годов в Петропавловск-Камчатском городском округе».



Проект предусматривает, что отопительный период начнется в краевом центре с 27 сентября.



Организациям всех форм собственности, обслуживающим объекты теплоснабжения, эксплуатирующим жилищный фонд, муниципальным учреждениям социальной сферы рекомендуется проверить готовность своих объектов и согласовать графики заполнения тепловых сетей.



Сегодня, 26 сентября, положительное заключение на проект прокуратура направила главе города Виталию Иваненко для принятия.



Несмотря на то, что в Петропавловске еще не фиксировалась среднесуточная температура на уровне 5 градусов, в соответствии с законодательством орган местного самоуправления вправе принять такое постановление и начать отопительный сезон досрочно.



Ранее из администрации в прокуратуру поступал проект, где датой начала отопительного периода указывалось 30 сентября.



Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению.



