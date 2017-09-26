В Петропавловске-Камчатском начинает работать «горячая линия» по отоплению

26.09.2017 19:10:42 (GMT+12)

В Петропавловске-Камчатском начинает работать «горячая линия» по вопросу подключения многоквартирных домов к системе теплоснабжения. Об этом сообщили в Контрольном управлении администрации краевого центра.



Там отметили, что заявки от населения по вопросу отсутствия отопления в жилых помещениях, прорывов и протечек будут приниматься с 27 сентября в Комитете по управлению жилищным фондом по телефону 8(415-2) 23-53-41, а так же в Государственной жилищной инспекции Камчатского края по телефону 8 (4152)-26-46-92.



«При поступлении жалоб, операторы «горячей линии» будут оперативно связываться с инженерами управляющих компаний с целью регулировки системы отопления и устранения аварийных ситуаций», - сказал руководитель Контрольного управления Александр Сашенков.



Он отметил, что Горячая линия будет открыта с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в рабочие дни.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-служье мэрии.



