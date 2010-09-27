В отопительный период Петропавловск-Камчатский войдет 27 сентября

26.09.2017 19:07:44 (GMT+12)

В отопительный период Петропавловск-Камчатский войдет в среду, 27 сентября. Такое поручение дал в ходе аппаратного совещания Глава города Виталий Иваненко.



«По сути, тот срок, который мы определяли изначально, 30 сентября, верен и оправдан, исходя из среднесуточных показаний температуры. Но сегодня поступила информация, что во вторую половину недели на Камчатке ожидаются достаточно серьезные осадки. Будет не столько холодно, сколько влажно, и соответственно, ощущение комфортности в домах жителей города ухудшится», - сказал Виталий Иваненко.



Он также отметил, что запитка системы отопления будет проходить постепенно, в течение нескольких дней.



«В ходе заполнения системы, к сожалению, могут произойти аварии и порывы на сетях. Если этот процесс будет происходить в выходные дни, то, как показывает практика, управляющие компании оперативно на аварии отреагировать не смогут. Поэтому мною сегодня будет подписано постановление о начале отопительного сезона с 27 сентября. Таким образом, к концу недели система отопления в городе полностью войдет в рабочий режим», - добавил глава города.



Для справки:



Тепло в дома жителей Петропавловска-Камчатского в 2007 и 2008 годах стало поступать с 1 октября;



в 2009 году начало отопительного сезона пришлось на 29 сентября;



2010 год – 27 сентября;



2011 год – 28 сентября;



2012 и 2013 – 27 сентября;



2014 и 2015 – 1 октября.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе мэрии.



