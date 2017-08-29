Виталий Иваненко выступит с инициативой о восстановлении права на льготные проездные билеты

26.09.2017 19:02:38 (GMT+12)

Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко на ближайшей сессии Городской Думы выступит с инициативой о восстановлении права всех студентов на льготные проездные билеты. Об этом глава города сообщил в ходе аппаратного совещания администрации краевого центра.



Напомним, что в соответствии с решением Городской Думы Петропавловска-Камчатского от 29.08.2017 № 594-нд «О дополнительных мерах муниципальной социальной поддержки для отдельных категорий граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» льготный проездной могут приобрести только те студенты, которые получают социальную стипендию, а также те, кто относится к льготной категории граждан (дети-сироты, дети-инвалиды и др.).



Виталий Иваненко дал поручение подготовить документы для внесения вопроса на сессию Городской Думы о приостановке действия данной нормы до конца текущего года.



«Решение Городской Думы не дало экономию бюджетных средств. Его суть заключается в перераспределении льгот между различными категориями граждан. Так, школьникам увеличили льготный тариф на все 12 месяцев (ранее льгота в летние месяцы не действовала), но объем льгот студентам сократился. Полагаю, что при выработке такой концепции решение было недоработано, не в полной мере учтены интересы всех сторон. С учетом того, что в решения Городской Думы изменения вносятся только депутатами, готов инициировать рассмотрение данного вопроса на сессии Думы, которая состоится 4 октября», - пояснил Глава города Виталий Иваненко. Он подчеркнул, что до 1 января 2018 года необходимо детально проработать систему распределения льгот.



«Ситуация находится на контроле Правительства Камчатского края. Владимир Иванович Илюхин особо подчеркнул важность выполнения всех взятых обязательств социального характера как на краевом уровне, так и на уровне муниципальных образований», - отметил Виталий Иваненко.



26 сентября в администрации Петропавловск-Камчатского городского округа состоится рабочая встреча по данному вопросу представителей органов местного самоуправления, депутатского корпуса, руководителей высших и средних профессиональных учебных учреждений, общегородского родительского совета школьников.



«Процесс работы и обсуждения темы льготных проездных билетов для школьников и студентов Петропавловска-Камчатского должен быть максимально открытым», - сказал в завершении глава города.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе мэрии.