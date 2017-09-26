Камчатка, 26 сентября: итоги дня

26.09.2017 18:33:48 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



Суд вынес приговор приезжему из Иркутска, поджёгшему людей в общежитии рыбзавода.



Житель Камчатки задержан при попытке продать наркотики.



Глава Петропавловска намерен добиться возврата льготных проездных для студентов до конца года.



Двум камчатским педагогам присвоено звание Заслуженного учителя России.



Японский туроператор JATM сформировал программу чартерных рейсов на Камчатку на лето 2018 года.



Отопительной сезон в Петропавловске-Камчатском стартует на три дня раньше запланированного.



Два человека погибли в страшном ДТП на Камчатке.



Жительница Камчатки украла на кутеж последние деньги у родной бабушки-инвалида.



Законопослушный житель камчатского райцентра отдал полицейским найденное ружье.



Губернатор Камчатки просит мэрию Петропавловска вернуть студентам льготные проездные.



Власти обещают накормить всех учеников школы № 40 Петропавловска-Камчатского.



Распространителю детской порнографии на Камчатке условный срок заменят реальным лишением свободы.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



В Петропавловске будет работать «горячая линия» по отоплению.



Тракториста, который сжег рабочих рыбзавода, посадили на 19 лет.



Снятый на Камчатке видеоклип за пять дней набрал полмиллиона просмотров.



Горожан просят не доверять женщине, которая собирает деньги для больного ребенка.



Председатель Зимин требует остановить на Камчатке «барство фондов».



На Камчатке в сгоревшей «Хонде» погибли двое мужчин.



На Камчатке внучка приехала в гости к бабушке и обокрала ее.



Губернатор Илюхин поручил сохранить льготные проездные для студентов.



В соцсетях на Камчатке разгорается скандал из-за льготных проездных для студентов.





Виталий Иваненко: отопительный сезон в Петропавловске начнется 27 сентября.



В аварии на выезде из Петропавловска пострадали пенсионер и трехлетняя девочка.



На Камчатке прокуратура добивается реального срока для любителя детской порнографии.



Российские туристы приехали бы на Камчатку, если бы им дали миллион.



На «Зеленой аллее» в центре Петропавловска появились две новые лавочки



Жители Камчатки продолжают делиться деньгами с мошенниками.



В Петропавловске за месяц 50 семей переехали в новые дома на Северо-Востоке.



На Камчатке рыбоконсервный завод заплатит 50 тысяч рублей за отсутствие экспертизы.



●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



На Камчатке вынесли приговор иногороднему рабочему, убившему двух людей. Мужчина ночью поджёг общежитие, в котором находились 30 человек.



Жителя Петропавловска задержали при попытке продать наркотик знакомому. Участие в спецоперации принимали бойцы СОБР.



В Петропавловске-Камчатском начинает работать «горячая линия» по отоплению. Заявки от населения будут приниматься с 27 сентября.



Инициативная молодёжь представила свое видение развития Камчатки. Молодежный форум объединил около 100 активистов.



Два камчатских педагога стали заслуженными учителями России. Почётное звание присвоено Валентине Комендантовой и Татьяне Полоновой.



Камчатка стала финалистом регионального конкурса Russian Event Awards. В финал вышли 111 проектов из 17 регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.



Японский туроператор сформировал программу чартерных рейсов на Камчатку. Делегация от региона приняла участие в международной туристской выставке JATA.



Сильные дожди превратили микрорайон Мишенный-2 в Петропавловске в огромную лужу. Подрядчик уверяет, что ремонт придомовой территории возобновят в течение двух недель.



На Камчатке женщина обокрала родную бабушку. Деньги она потратила на спиртное, закуску и сигареты.



Пьяный водитель спровоцировал аварию на проспекте Рыбаков в Петропавловске. Он поворачивал налево и не уступил дорогу встречному авто.



Международный день пожилых людей отметят на Камчатке. Руководителей организаций края просят провести мероприятия для ветеранов трудовых коллективов.

