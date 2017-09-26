Ирина Яровая поздравила работников детских садов Камчатки с профессиональным праздником

26.09.2017 17:26:32 (GMT+12)
Вице-спикер Государственной Думы, депутат от Камчатки Ирина Яровая направила поздравление работникам детских садов Камчатки с Днем работников дошкольного образования.
По её словам, камчатские педагоги всегда отличались особенной душевной теплотой и высокими профессиональными качествами. «Совершенно точно знаю, что вас искренне любят дети, которые посещают садик, их родители, бабушки и дедушки. Уверена, что с вашей помощью камчатские мальчишки и девчонки обязательно вырастут добрыми, умными и отзывчивыми людьми. От всего сердца желаю, чтобы вас всегда окружали доброта, взаимопонимание, отзывчивость и любовь. Пусть на Камчатке всегда звучит детский звонкий смех! Пусть Ваш личный успех всегда определяет успех нашего края и всей большой России!», - говорится в поздравлении.
Яровая отдельно отметила, что в государственном статусе этот праздник отмечается второй раз, и в этом заслуга камчатских педагогов. Летом 2015 года на встрече Ирины Яровой с коллективом детского сада «Россияночка» в Петропавловске-Камчатском работники дошкольного учреждения посетовали, что у них нет своего официального профессионального праздника. После этого Яровая подняла данный вопрос на государственном уровне, и 18 апреля 2016 года председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому 27 сентября отныне является государственным праздником - Днем воспитателя и всех дошкольных работников.
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