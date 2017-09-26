Депутаты нового 6-го созыва Городской Думы Петропавловска получили мандаты

26.09.2017 17:26:33 (GMT+12)

Торжественная церемония вручения удостоверений депутатам 6-го созыва прошла в Городской Думе Петропавловска накануне, 25 сентября. Мандаты победителям выборов в Петропавловскую Думу вручил председатель избирательной комиссии ПКГО Ярослав Костроба.



Также на церемонии присутствовали председатель ГорДумы Сергей Смирнов, председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко, Глава Петропавловска Виталий Иваненко, представители администрации краевого центра.



Отметим, что по результатам выборов Городская Дума краевого центра обновилась на 70 процентов. Из прежнего состава свои места в городском парламенте сохранили 9 депутатов. Впервые получили мандаты 23 народных избранника.

С напутственным словом к вновь избранным депутатам обратился председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко: «Вы здесь потому, что в ходе предвыборной компании завоевали доверие избирателей. Но каждый из вас должен четко понимать, что это – аванс, который теперь нужно добросовестно и ежедневно отрабатывать все пять лет. А для этого нужна сплоченная команда. Искренне желаю удачи, терпения и много достижений на благо горожан!» - сказал Валерий Раенко.



Глава Петропавловска Виталий Иваненко также пожелал успехов вновь избранным депутатам. «Уверен, что с депутатами нового созыва мы сможем также полноценно и плодотворно работать, как и с их предшественниками. Как показала практика, выработанный нами принцип взаимодействия самый актуальный и действенный. Впереди у нас много серьезной и интересной работы. Желаю всем взаимопонимания, поддержки и удачи», - сказал Виталий Иваненко.

Завершая мероприятие, председатель Сергей Смирнов поздравил всех присутствующих депутатов с вручением удостоверений и напомнил, что следующий раз этим же составом народные избранники соберутся 4 октября, на первую сессию Городской Думы 6-го созыва.



Напомним, по итогам голосования 10 сентября 2017 года во всех 8 двухмандатных округах краевого центра победу одержали кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия». Вторая половина ГорДумы избиралась по партийным спискам. Здесь мандаты распределились согласно лучшим показанным на округах результатам: 10 депутатов от партии «Единая Россия», 3 – от ЛДПР, 2 – КПРФ, 1 – от партии «Справедливая Россия».





Информационный отдел аппарата Городской Думы

Петропавловск-Камчатского городского округа