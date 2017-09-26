Камчатский край вошёл в число финалистов регконкурса Национальной премии «Russian Event Awards»

26.09.2017 17:26:42 (GMT+12)

Камчатский край вошёл в число финалистов регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» 2017 года Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Об этом сообщили в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.

В финал регконкурса вышли 111 проектов из 17 регионов страны. Из 8 проектов, заявленных Камчатским краем, финалистами стали 7: «Камчатский Арбат» в рамках Недели Культуры и Туризма на Камчатке (номинация «Туристическое событие в области культуры»), первый Серф-фестиваль «Snowave» (номинация «Туристическое событие в области спорта»), конкурс полевых поваров «Золотой котелок» (номинация «Туристическое событие в области гастрономического туризма»), краевой танцевально-спортивный марафон «КАМЧАТКА — NEW LIFE» (номинация «Молодежное туристическое событие»), а также краевой праздник «День вулкана – 2017», экологический фестиваль морских  животных «МОРЕ ЖИЗНИ» и первый фестиваль на Халактырском пляже «Мой Океан» (номинация «Лучшее туристическое событие, посвященное Году Экологии», из пяти финалистов номинации - 3 проекта от Камчатского края).

Лучшие проекты по результатам регконкурса Национальной премии Russian Event Awards Сибири и Дальнего Востока получат право на участие в общенациональном финале Национальной премии Russian Event Awards, который пройдет 28 – 29 октября в Липецке. Лауреатам Национальной премии Russian Event Awards 2017 года будет присвоен статус «Национальное событие» Национального календаря событий. Список всех финалистов регионального конкурса опубликован по ссылке.

Справка:

Премия в области событийного туризма «Russian Event Awards» учреждена в 2012 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Учредители премии: ФРОС Region PR, ООО «Продюсерский центр «Контент» и ООО «Агентство управления трендами».  

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.                                  

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