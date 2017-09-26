Инициативная молодёжь Камчатки представила проекты по развитию региона

26.09.2017 17:26:44 (GMT+12)

В регионе впервые прошёл молодёжный форум «Камчатка – территория развития». Мероприятие объединило порядка 100 активных представителей молодёжных объединений и общественных организаций края.



Пленарное заседание форума состоялось 25 сентября в загородном лагере «Волна». Мероприятие прошло при участии заместителя полномочного представителя Президента РФ в ДФО Владимира Солодова и заместителя председателя Правительства Камчатского края Владимира Пригорнева.



«Мы живём в очень быстро меняющееся время, и темп самих перемен изменяется. Чтобы быть успешным в современном мире, индивидуально или в сообществе друзей, своей компании, семье, городе, стране – нужно понимать будущее, которое нас ждёт. А будущее делаем мы сами», - сказал Владимир Солодов.



В течение нескольких дней креативная молодёжь Камчатки принимала участие в различных тренингах, семинарах, мастер-классах и круглых столах. Также в рамках работы форума прошли встречи на дискуссионных площадках с представителями исполнительной и законодательной власти, предпринимателями и экспертами с тем, чтобы обсудить идеи по дальнейшему развитию края.



«Расширение возможностей самореализации молодёжи всегда находятся в фокусе пристального внимания Губернатора и Правительства Камчатского края. Понимая, что создание условий для образования, профессионального и творческого роста молодёжи – самая надёжная инвестиция в прогресс и модернизацию общества, мы приступили к реконструкции здания бывшего ДОРа в краевой Дом молодёжи. Я абсолютно уверен, он будет востребован и наполнен содержательными дискуссиями и интересными беседами, которые будут способствовать продвижению перспективных идей и инициатив, озвученных в рамках форума», - отметил в приветственном слове Владимир Пригорнев.



Участники форума предоставили 15 проектов в области туризма, финансов, энергетики, образования и других социально-экономических сферах, важных для стратегического развития Камчатского края.



По итогам обсуждения, была разработана «дорожная карта» развития Камчатского края.



Организаторами форума выступили региональное министерство образования и молодёжной политики, Молодёжное Правительство Камчатского края, Общественная организация молодёжи коренных малочисленных народов Севера в Камчатском крае «Дружба Северян».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.