Камчатский гороскоп, 27 сентября

26.09.2017 14:01:17 (GMT+12)

Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:



День значим и полон противоречий. Внимание могут привлечь профессиональные, идейно-политические, морально-этические, духовные проблемы и стратегии. Чтобы выбрать оптимальный сценарий, важно вовремя сойти с пути, ведущего в тупик. Найти единственно верное решение может быть сложно без опыта и поддержки, твердых целей и убеждений, нужных данных и документов. Возможен соблазн снять с себя ответственность, переложив ее на чужие плечи, либо доверившись судьбе, потоку событий.



Опасное место для водителей и пешеходов — район 9 км.



Рейтинг дня: 4-.



День благоприятен для жителей улиц Читинской, Целинной, Командорской, Дзержинского, районов КП, Звездня, 4 — 5 км, АЗС — 8 км, 11 (в краевом центре), Нестерова (в Елизове), Рыбачьего, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.