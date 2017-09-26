Камчатский гороскоп, 27 сентября

26.09.2017 14:01:17 (GMT+12)
Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:
День значим и полон противоречий. Внимание могут привлечь профессиональные, идейно-политические, морально-этические, духовные проблемы и стратегии. Чтобы выбрать оптимальный сценарий, важно вовремя сойти с пути, ведущего в тупик. Найти единственно верное решение может быть сложно без опыта и поддержки, твердых целей и убеждений, нужных данных и документов. Возможен соблазн снять с себя ответственность, переложив ее на чужие плечи, либо доверившись судьбе, потоку событий.
Опасное место для водителей и пешеходов — район 9 км.
Рейтинг дня: 4-.
День благоприятен для жителей улиц Читинской, Целинной, Командорской, Дзержинского, районов КП, Звездня, 4 — 5 км, АЗС — 8 км, 11 (в краевом центре), Нестерова (в Елизове), Рыбачьего, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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