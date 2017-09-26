Двум камчатским педагогам присвоено звание Заслуженного учителя России

26.09.2017 14:28:31 (GMT+12)
Указом Президента России Владимира Путина двум камчатским педагогам присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Об этом сообщили в главном управлении государственной службы Губернатора и Правительства региона.
«Почетное звание присвоено учителю Елизовской средней школы № 7 имени О.Н. Мамченкова Валентине Комендантовой и учителю Средней школы N 36 Петропавловска-Камчатского Татьяне Полоновой, - сказали в управлении. - На государственном уровне отмечен большой вклад учителей в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных специалистов и многолетняя добросовестная работа».
Комендантова Валентина Семеновна имеет высшую квалификационную категорию по должности «учитель». В совершенстве владеет современными методиками и технологиями. На уроках создает ситуации, способствующие развитию речевых способностей и воображения учащихся, догадки, логического изложения. Учитель целенаправленно организует внеклассную работу по предмету, руководит работой школьного «Клуба любителей иностранного языка», организует встречи и общение со сверстниками из США, Канады, Бразилии. Учащиеся Комендантовой показывают стабильно высокие результаты в обучении. Ежегодно ученики Комендантовой становятся победителями и призерами регионального и муниципального этапов Всероссийских предметных олимпиад, Всероссийских конкурсов «Лев» и «Британский бульдог» по английскому языку. Является руководителем школьного и районного методических объединений учителей английского языка, председателем предметно-методической комиссии для проведения муниципального этапа олимпиады. Её авторские методики активно используются в практической деятельности многими учителями района и Камчатского края. В 2007 году стала победителем конкурсного отбора на получение денежного поощрения в рамках Приоритетного Национального проекта «Образование», в 2011 году – победителем XVI муниципального конкурса «Учитель года –2011», является лауреатом муниципальной премии имени О.Н. Мамченкова, победителем в номинации «Лучший классный руководитель», победителем муниципального смотра-конкурса учебных кабинетов.
Полонова Татьяна Семеновна – высококвалифицированный педагог, владеющий современными инновационными технологиями, имеет высшую квалификационную категорию по должности «учитель». Внесла значительный вклад в развитие образовательного процесса школы и края. Ее ученики ежегодно становятся победителями и призерами региональных и всероссийских конкурсов, олимпиад. В 2014-2015 гг. трое учеников стали победителями всероссийского этапа международного конкурса «Золотое Руно». Шестеро выпускников Полоновой стали учителями истории и обществознания, двое выпускников стали преподавателями истории в высших учебных заведениях края. Является лауреатом премии имени П.Т. Новограбленова, одним из победителей конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках Приоритетного Национального проекта «Образование», удостоена звания победителя в номинации «Эрудиция и культура» городского и краевого конкурсов «Учитель года».
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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