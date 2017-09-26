Японский туроператор JATM сформировал программу чартерных рейсов на Камчатку на лето 2018 года

26.09.2017 14:28:31 (GMT+12)
Делегация Камчатского края приняла участие в международной туристской выставке JATA, которая прошла в Токио в период с 21 по 24 сентября. В рамках мероприятия достигнуты договорённости о дальнейшем развитии туристического обмена между Камчатской и Японией. Об этом сообщила и.и. руководителя агентства по туризму и внешним связям региона Марина Анищенко.
«Японская выставка гарантирует проведение бизнес переговоров, график которых формируется ещё в июле-августе. Японцы очень внимательно относятся к соблюдению данного плана: в конце каждых переговоров встреча фиксируется подписями сторон, а в конце рабочего дня заполненная таким образом таблица сдается организаторам выставки, - рассказала Марина Анищенко. - В этом году туристские компании Камчатки отметили небывалый интерес к региону со стороны японских коллег. Вероятно, это связано как в целом с улучшением деловой активности с Россией, так и с подготовкой к 2018 году, который обозначен годом перекрестных российско-японских отношений».
В ходе выставки агентством по туризму и внешним связям региона достигнута договоренность с японской компанией Rakuten Travel об участии Камчатки в мобильном приложении PATW (Pamphlets Around the World). Камчатский край будет представлен одним из первых российских регионов. В приложении будут размещены электронные версии буклетов о полуострове, туристские карты на японском, а также английском, китайском и корейском языках.
«Японским консолидатором чартерной программы на Камчатку JATM сформирована программа чартерных рейсов на лето 2018 года, поэтому участие в выставке JATA очень важно для анонсирования предстоящего туристского сезона на Камчатку, - отметила Марина Анищенко. - Японские туроператоры также ждут открытия прямого регулярного авиасообщения с Камчатским краем, что позволит оптимизировать маршрут на Камчатку в течение всего года, исключить из программы вынужденные ночевки во Владивостоке или Хабаровске и тем самым приведёт к существенному увеличению взаимных туристских потоков».
Также в рамках выставки подписано соглашение с туристским информационным центром Красноярского края об информационном взаимодействии в том числе и по продвижению туристского продукта на азиатском рынке.
Камчатский край на выставке представили туристская компания «Камчатинтур», туристская компания «Red Rivers», редакция журнала «Kamchatka Explorer». Участие делегации в выставке стало возможным благодаря региональной госпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае».
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+