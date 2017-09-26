Японский туроператор JATM сформировал программу чартерных рейсов на Камчатку на лето 2018 года

26.09.2017 14:28:31 (GMT+12)

Делегация Камчатского края приняла участие в международной туристской выставке JATA, которая прошла в Токио в период с 21 по 24 сентября. В рамках мероприятия достигнуты договорённости о дальнейшем развитии туристического обмена между Камчатской и Японией. Об этом сообщила и.и. руководителя агентства по туризму и внешним связям региона Марина Анищенко.



«Японская выставка гарантирует проведение бизнес переговоров, график которых формируется ещё в июле-августе. Японцы очень внимательно относятся к соблюдению данного плана: в конце каждых переговоров встреча фиксируется подписями сторон, а в конце рабочего дня заполненная таким образом таблица сдается организаторам выставки, - рассказала Марина Анищенко. - В этом году туристские компании Камчатки отметили небывалый интерес к региону со стороны японских коллег. Вероятно, это связано как в целом с улучшением деловой активности с Россией, так и с подготовкой к 2018 году, который обозначен годом перекрестных российско-японских отношений».



В ходе выставки агентством по туризму и внешним связям региона достигнута договоренность с японской компанией Rakuten Travel об участии Камчатки в мобильном приложении PATW (Pamphlets Around the World). Камчатский край будет представлен одним из первых российских регионов. В приложении будут размещены электронные версии буклетов о полуострове, туристские карты на японском, а также английском, китайском и корейском языках.



«Японским консолидатором чартерной программы на Камчатку JATM сформирована программа чартерных рейсов на лето 2018 года, поэтому участие в выставке JATA очень важно для анонсирования предстоящего туристского сезона на Камчатку, - отметила Марина Анищенко. - Японские туроператоры также ждут открытия прямого регулярного авиасообщения с Камчатским краем, что позволит оптимизировать маршрут на Камчатку в течение всего года, исключить из программы вынужденные ночевки во Владивостоке или Хабаровске и тем самым приведёт к существенному увеличению взаимных туристских потоков».



Также в рамках выставки подписано соглашение с туристским информационным центром Красноярского края об информационном взаимодействии в том числе и по продвижению туристского продукта на азиатском рынке.



Камчатский край на выставке представили туристская компания «Камчатинтур», туристская компания «Red Rivers», редакция журнала «Kamchatka Explorer». Участие делегации в выставке стало возможным благодаря региональной госпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.