Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 27 сентября 2017 года

26.09.2017 14:01:21 (GMT+12)
(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).
Метеорологический прогноз:
Южная половина Камчатского края
Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4,+9°С, днем +8,+13°С, при прояснениях до +18°С.
Северная половина Камчатского края
Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3,+8°С, при прояснениях до -3°С, днем +7,+12°С, при прояснениях до +16°С.
Гидрологическая обстановка:
На реках края ожидаются колебания воды различной интенсивности, разливов не ожидается.
При выпадении сильных дождей ситуация на реках может измениться и в случае угрозы наступления критических отметок будут составлены соответствующие штормовые предупреждения.
Природные пожары:
В связи с сохранением высокой влажности на всей территории полуострова пожароопасная обстановка оценивается как стабильная. Вероятность возникновения очагов природных пожаров оценивается как умеренная.
Прогнозируемые классы пожароопасности по данным ИСДМ-Рослесхоз:
Алеутский МР – 2; Быстринский МР – 1; Елизовский МР – 2; Карагинский МР – 2; Мильковский МР – 2; Олюторский МР – 1; Пенжинский МР – 1; Соболевский МР – 1; Тигильский МР – 1; Усть-Большерецкий МР – 1; Усть-Камчатский МР – 2.
Лавинная обстановка:
Сохраняется вероятность (до 0,2) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.
Экзогенная обстановка:
Сходов селей и оползней не прогнозируется.
Сейсмологический прогноз:
Согласно заключению экспертного совета по прогнозу землетрясений №625 (1063) от 22.09.2017 г., по среднесрочной оценке сейсмической опасности до 01.01.2018 г.:
1. Возникновение землетрясения с магнитудой 8.0 и более в Алеутском желобе (на участке Камчатский пролив – о. Атту (Алеутские острова)).
2. Продолжение развития процесса по разлому Беринга (вдоль Командорских островов) как в северо-западном (до Камчатского п-ва), так и в юго-восточном направлениях.
3. Возникновение сильных афтершоков с магнитудой 7.0 и более.
В гг. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.
Сильные волнения моря:
Не прогнозируются.
Прогноз вулканической активности:
Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской, Карымский и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,4) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.
Прогноз геомагнитной обстановки:
На предстоящие сутки ожидается слабая геомагнитная буря. Увеличение количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края не прогнозируется. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как умеренная.
(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).
Фото: Елена ЛАБЗОВА.
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