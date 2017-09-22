Из прогноза МЧС по Камчатскому краю на октябрь 2017 года

26.09.2017 14:01:18 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



По многолетним наблюдениям основным источником чрезвычайных ситуаций в октябре месяце является комплекс сложных метеорологических явлений. Учитывая статистические данные, а также ситуацию в сфере ЖХК, наиболее уязвимыми можно считать населённые пункты Олюторского, Пенжинского и Карагинского муниципальных районов, а также п. Крутогоровский и с. Устьевое Соболевского МР, п. Озерновский и с. Запорожье Усть-Большерецкого МР, где комплекс сложных метеорологических явлений может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций до межмуниципального характера в случае перехлёста проводов, аварий на ЛЭП при увеличении нагрузки на ДЭС.



В последние годы отмечается тенденция к увеличению количества аварий на объектах жизнеобеспечения из-за сбоев в работе механизмов и оборудования (значительный износ 50 – 90%) и человеческого фактора. Наибольшая вероятность (до 0,7) возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий на объектах ЖКХ прогнозируется в северных районах края.



В октябре 2017 года в прибрежных акваториях Авачинского залива, Тихого океана, Охотского и Берингова морей вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексами сложных метеорологических явлений. Наибольшую опасность представляют аварийные ситуации на судах, одной из причин которых являются нарушения правил их эксплуатации в условиях штормов и эксплуатации технически неисправных судов.



В течение месяца сохранится опасность для авиаполётов по местным авиалиниям в районе вулканов Кизимен, Горелый, Плоский Толбачик и Жупановский, и по международным авиалиниям вулканов Карымский, Ключевской, Безымянный и Шивелуч. При неблагоприятных погодных условиях деятельность вулканов Карымский, Жупановский и Горелый могут оказать влияние на работу аэропорта г. Елизово.



Метеорологическая обстановка:

В октябре 2017 года количество осадков ожидается в пределах среднемноголетних значений. Среднемесячная температура воздуха по северным территориям полуострова ожидается в пределах от -7 до +5°С, в центральных - ожидается в пределах от -5 до +8°С, по южным территориям полуострова – в пределах от -4 до +10°С.



Гидрологическая обстановка:

По оценкам ФГБУ "Камчатское УГМС", в течение октября месяца возможны незначительные колебания уровней воды на всех реках края.

Опасных явлений в октябре месяце, способных привести к ЧС, не прогнозируется.

В случае выпадения сильных дождей реках края возможно кратковременное повышение уровня воды без достижения неблагоприятных и опасных отметок. Подтоплений населённых пунктов не прогнозируется.



Лавинная опасность:

В октябре 2017 года сохранится вероятность (0,1) схода снежных лавин в отдаленных горных районах края. Непосредственной угрозы объектам жизнедеятельности нет.



Сейсмическая активность:

Согласно заключению экспертного совета по прогнозу землетрясений №625 (1063) от 22.09.2017 г., по среднесрочной оценке сейсмической опасности до 01.01.2018 г.:

1. Возникновение землетрясения с магнитудой 8.0 и более в Алеутском желобе (на участке Камчатский пролив – о. Атту (Алеутские острова)).

2. Продолжение развития процесса по разлому Беринга (вдоль Командорских островов) как в северо-западном (до Камчатского п-ва), так и в юго-восточном направлениях.

3. Возникновение сильных афтершоков с магнитудой 7.0 и более.



В гг. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.

Долгосрочный сейсмический прогноз для Курило-Камчатской дуги на V 2017–IV 2022 гг. (по оценкам на V 2017 г.).



На Камчатке наиболее вероятными местами следующих сильнейших землетрясений с M ≥ 7.7 в период V 2017–IV 2022 гг. остаются участки, расположенные в районе г. Петропавловск-Камчатский: для Южной Камчатки, участок 11б, вероятность землетрясения с глубиной очага H < 80 км и M ≥ 7.7, имеющего силу до 8 баллов в г. Петропавловск-Камчатский, равна 20.0 %; для Авачинского залива, участок 12б, вероятность возникновения землетрясения с M ≥ 7.7, имеющего силу до 9 баллов в г. Петропавловск-Камчатский, равна 13.7 %, что в 4 раза превышает среднюю такую опасность по всему региону. Повышена также вероятность сильнейшего землетрясения с M ≥ 7.7 для района Камчатского залива, участок 15, в котором она равна 9.3 %.



Среднесрочная оценка сейсмической опасности до 1 января 2018 года.



Районы Камчатского залива, Камчатского пролива (включая район о. Беринга) и Кроноцкого полуострова. По комплексу сейсмологических данных вероятность сильного (М  7.0) землетрясения превышает многолетнее среднее значение в 8–12 раз.

Район юга Камчатки и Авачинского залива. По комплексу сейсмологических данных вероятность возникновения землетрясения с М  7.0 превышает многолетнее среднее значение в 8–11 раз.



Вулканическая активность:

В октябре 2017 г. сохраняется опасность, связанная с возможными пепловыми и аэрозольными шлейфами для полётов по международным авиалиниям в районе вулканов Безымянный, Шивелуч, Карымский и Ключевской и по местным авиалиниям в районах вулканов: Кизимен, Горелый, Плоский Толбачик, Жупановский. При неблагоприятных погодных условиях деятельность вулканов может оказать влияние на работу аэропорта г. Елизово.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



Фото: Елена ЛАБЗОВА.