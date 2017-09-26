Новый Экспертный совет при Государственной Думе РФ будет решать вопросы развития Дальнего Востока

26.09.2017 13:07:44 (GMT+12)

Председатель Камчатского регионального отделения «Деловой России», депутат Законодательного Собрания Камчатского края Рашид Шамоян вошел в состав Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации.



Экспертный совет создан при Государственной Думе Федерального Собрания РФ. Возглавила его вице-спикер парламента Ольга Епифанова. Задача Экспертного совета заключается в подготовке предложений по совершенствованию и экспертной оценке законодательной базы развития районов Крайнего Севера, Арктической зоны и Дальнего Востока.



Первое заседание состоится 9 октября в Москве. Один из основных вопросов первой встречи – разработка механизма компенсаций работодателям коммерческой сферы затрат, связанных с оплатой работникам проезда к месту отдыха и обратно и дополнительных дней отпуска.



«Это очень тяжелый вопрос, над решением которого бизнес-объединения, депутатский корпус, представители исполнительной власти дальневосточных регионов бьются на протяжении многих лет, – говорит Рашид Шамоян. – Сразу уточню, что речь ни в коем случае не идет о лишении дальневосточников каких-либо льгот и преференций. Напротив, мы убеждены в том, что они должны быть как обязательное условие развития региона. Заинтересовать людей в переезде на Дальний Восток, закрепить население, сократить его отток, сделать жизнь на севере комфортной и привлекательной – такие задачи ставит перед нами государство. Но несправедливо решать их за счет работодателей коммерческой сферы, ставя предпринимателей Дальнего Востока в неравные конкурентные условия с предпринимателями других территорий страны. Выплата северных надбавок и коэффициентов, оплата дополнительных дней отпуска, проезда к месту отдыха и обратно – серьезная нагрузка на бизнес. Поэтому мы работаем над тем, чтобы был создан механизм компенсаций этих расходов предпринимателям. Разработать его поручил Правительству РФ Президент России Владимир Путин. От нас, предпринимателей, ждут предложений, которые мы и будем обсуждать сначала на заседании Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», которое состоится в Петропавловске-Камчатском, а потом на первом заседании экспертного совета в Москве».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.