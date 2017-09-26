Вопросы благоустройства – под контролем депутатов

26.09.2017 12:43:31 (GMT+12)

Рабочее совещание возле дома № 11 на улице Автомобилистов в Петропавловске-Камчатском провели депутаты Законодательного Собрания Камчатского края Анатолий Кирносенко и Андрей Стуков по поручению председателя комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Бориса Чуева.



Темой совещания стал ход благоустройства придомовой территории этого дома в составе микрорайона Мишенный-2. В региональное Законодательное Собрание поступило письмо-обращение от жителей, обеспокоенных тем, как продвигается ремонт территории.



На начальном этапе работ во дворе дома началась укладка грунта, однако сильные дожди превратили территорию в огромную лужу. Это вызвало справедливое недовольство граждан, которые опасаются, что ситуация с затоплением сохранится и после благоустройства двора.



«Много лет разрабатывался проект благоустройства этого микрорайона. Мы надеялись, что скоро всё изменится. Что получилось? Уже лето проходит, мы, жильцы этого дома, проекта в глаза не видели. Сейчас всё быстро сделают, потому что погода поджимает. Не останутся ли от проекта рожки да ножки? Мы против того, чтобы делали как попало. Мы хотим, чтобы сделали, как в проекте, по уму, чтобы дом не затапливало», – выразил общую обеспокоенность старший по дому Валерий Зуев.



«В комитет Законодательного Собрания по вопросам ЖКХ поступило письмо от жителей, где подписались более 50 человек. Людей волнует качество проводимого ремонта, сроки его завершения. Мы выехали на место, пригласили представителей городской администрации, службы заказчика и подрядчика работ, жителей, в том числе и старшего по дому – Зуева Валерия Васильевича. Диалог сразу наладился. Заказчики и подрядная организация уверили, что в течение двух недель сюда зайдут люди и техника, начнутся работы, до 15 ноября по контракту работы будут закончены, причем на проведенные работы будет трехлетняя гарантия», – сообщил Анатолий Кирносенко.



В ходе встречи представители службы заказчика и подрядной организации ответили на вопросы жителей, пояснили отдельные детали реконструкции территории, в частности, устройство водослива.



Как рассказал и.о. директора МКУ «Управление дорожного хозяйства ПКГО» Александр Сибирцев, после устройства песчано-гравийного и щебёночного основания планируется уложить во дворе дома и на прилегающей территорию асфальтобетонное покрытие. «Будет решен вопрос с водоотведением путем устройства уклонов для естественного отвода воды в водоприемные колодцы и лотки ливневой канализации. Подрядные работы выполняются в соответствии с проектом, поэтому жильцам беспокоиться за то, что здесь будет подтопление, не стоит», – заверил Александр Сибирцев.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.