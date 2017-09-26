Владимир Илюхин поручил властям Петропавловска-Камчатского принять меры по сохранению льготных проездных для студентов

26.09.2017 12:35:06 (GMT+12)
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поручил администрации Петропавловска-Камчатского инициировать процесс по пересмотру решения Городской Думы об отмене льготных студенческих проездных. По мнению главы региона, действующая в городе мера поддержки учащейся молодёжи должна быть сохранена в полном объёме.
«Затронуты интересы тысяч камчатских студентов, и администрация города не должна оставлять этот вопрос без внимания. Необходимо принять все законные меры, чтобы приостановить действие принятого постановления и инициировать процесс его пересмотра, - отметил Владимир Илюхин. – Сегодня на краевом уровне мы выполняем все взятые обязательства социального характера, этого требуем и от муниципалитетов».
Напомним, из-за решения Городской Думы Петропавловска-Камчатского большая часть студентов Камчатки лишилась возможности приобретать проездной билет для проезда в общественном транспорте краевого центра по льготной цене - 500 рублей. Это право сохранено лишь за некоторыми категориями учащимися, получающими социальные стипендии. Остальные студенты вынуждены покупать проездные за полную стоимость в 1005 рублей.
По поручению Губернатора края, администрация города подготовит необходимые документы для пересмотра этого вопроса на ближайшей сессии Городской Думы.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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