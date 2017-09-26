Жизнь на краю земли

26.09.2017 12:28:00 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6128



В этой статье мне хотелось бы рассказать о людях неравнодушных к судьбе подрастающего поколения, проживающего на самом юге полуострова Камчатка. Молодёжь и подростки нашего региона не сильно избалованы разного рода мероприятиями спортивного и развлекательного характера, так же в нашем «Озерновском кусту» абсолютно никак не организован летний отдых детей. Но, слава Богу, находятся и в отдалённых поселениях края энтузиасты, у которых не опускаются руки и которые готовы отдавать себя полностью на благо подрастающему поколению, это работники культурных заведений МКУК КСЦ «Контакт», возглавляемого Корюкиной Наталией Александровной, и МКУК Запорожский СДК «Маяк», директором которого является Берлюгина Оксана Владимировна. Особенно хотелось бы отметить работника СДК «Маяк» Блоха Валентину Леонидовну, которая в летний период организовала для детей села Запорожье 2 выезда в п. Паужетка, к термальным источникам и практически каждый день на территории сельского дома культуры организовывала приготовление ухи и разного рода мероприятия для детей на открытом воздухе. К таким людям также относятся специалисты «Кроноцкого заповедника» - главные организаторы мероприятий для детей Озерновского региона, проводимых на территории «Южно-Камчатского заказника имени Т.И.Шпиленка»: старший научный сотрудник ФБГУ «Кроноцкий государственный заповедник» Завадская Анна, начальник отдела экологического просвещения ФБГУ «Кроноцкий государственный заповедник» Черникова Анна и кандидат социологических наук, преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова Сажина Варвара, которые уже четыре года подряд дарят детям Озерновского региона такие замечательные каникулы.



Так, двадцать восьмого июля закончил свою работу Полевой экологический лагерь для юных экскурсоводов в «Южно-Камчатском заказнике имени Т.И.Шпиленка», организованный специалистами Кроноцкого заповедника при поддержке Агентства по молодёжной политике Камчатского края и Администрации Запорожского сельского поселения. В этом году экологический лагерь прошёл в две смены: с 18 по 21 июля были организованы обучающие мероприятия для младшей группы участников и с 22 по 28 июля для старшей группы. Дети из близлежащих населённых пунктов, прилегающих к территории заказника, обучались навыкам экскурсоведения, перенимали опыт у опытных гидов и преподавателей, слушали лекции приглашённых специалистов из разных регионов страны, ходили в походы, наблюдали за ходом на нерест лосося на рыбоучётном заграждении и общались с медведями в условиях дикой природы. Настоящей находкой для организаторов эколагеря стал приезд из Москвы специалиста-психолога Михайловой Анны, которая оказалась не только высококвалифицированным специалистом в области психологии, но и грамотным массовиком-затейником с огромным багажом знаний и различного рода игровых программ для детей, сумевшая вовлечь в игры и обучающие мероприятия подростков, которые пытались всем видом демонстрировать своё безразличие к программе обучения. По окончанию второй смены, участники экологического лагеря провели пробные экскурсии на территории кордона «Озёрный» для всех желающих. Некоторые из детей были отмечены организаторами эколагеря как талантливые экскурсоводы, подошедшие к выполнению своего задания с юмором и позитивным настроением. Надеемся, что для таких ребят и девчонок, в будущем найдётся работа в уже опробованном ими амплуа, во время летних каникул. Доставка детей на территорию «Южно-Камчатского заказника имени Т.И.Шпиленка» была осуществлена за счёт средств, выделенных председателем рыболовецкой артели «колхоз Красный труженик» Андреем Евгеньевичем Боковым, за что все дети и организаторы выражают ему огромную благодарность.



Немаловажным событием для детей из Озерновского региона в этом году стало открытие крытого ледового катка, который был сооружён при финансовой поддержке депутата Законодательного Собрания Камчатского края Игоря Владимировича Редькина. Игорь Владимирович лично принимал участие в подготовке ледового покрытия и постоянно осуществлял контроль во время строительства. В зимний период ледовый каток с удовольствием посещали не только дети, но и взрослая часть населения юга Камчатки.



Также очень красочным и запоминающимся событием для нашей молодёжи оказался чемпионат Камчатского края по мотокроссу, проведённый 26 августа на территории Озерновского городского поселения, идейным вдохновителем и главным организатором, а также и непосредственным участником этого праздника стал Генеральный директор АО «Озерновский РКЗ -55» Сергей Анатольевич Барабанов. В соревнованиях по мотокроссу среди любителей принял участие и простой парень из с. Запорожье Пляченко Михаил и не просто принял участие, но и стал призёром в классе «Эндуро». Я думаю, это послужит хорошим примером для многих мальчишек, и если Сергей Анатольевич воплотит в жизнь свои задумки по открытию мотошколы в нашем регионе, то многие пацаны с радостью освоят мототехнику и возможно в будущем станут призёрами не только краевых соревнований, но и всероссийских.



В этом году в п. Озерновский начато возведение физкультурно-оздоровительного комплекса. Строится комплекс всем миром: благодаря инициативе Министра спорта и молодёжной политики Камчатского края Андрея Борисовича Иванова строительство под своё крыло взяла «Ассоциация рыбопромышленных предприятий Озерновского региона». Стройка ведётся уверенными темпами и есть надежда, что с 2018 г. наши дети смогут заниматься различными видами спорта в современном здании, приспособленном именно для этих целей. Ассоциация рыбопромышленных предприятий также, уже несколько лет подряд, спонсирует доставку и пребывание наших детей, воспитанников военно-патриотического клуба «Сапсан», в Православном военно-патриотическом лагере «Пересвет». Все эти люди, и Боков Андрей Евгеньевич, и Редькин Игорь Владимирович, и Барабанов Сергей Анатольевич являются руководителями и настоящими хозяевами предприятий, составляющих костяк «Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона». Спасибо Вам, наши уважаемые рыбопромышленники, что не забываете о нас и активно способствуете развитию не только посёлков, но и подрастающего поколения, проживающего на самом краю нашей необъятной Родины!



Павел ПОСТОВОЙ,

Заместитель главы администрации

Запорожского сельского поселения,

Руководитель ВПК «Сапсан»