Facebook: Сергей Вахарин

26.09.2017 12:25:26 (GMT+12)

100 САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ КАМЧАДАЛОВ. НИНА СОЛОДЯКОВА



Нина Ивановна Солодякова вошла во всемирную историю и историю России как народный депутат Верховного Совета РФ, который расстреливали из танков по приказу Бориса Ельцина: "Отказалась подчиниться Указу Президента Ельцина о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ в сентябре 1993 г. Находилась в Доме Советов России вплоть до обстрела и штурма его 4 октября. Была включена в список лиц, на которых не распространялось действие Указа Президента от 23 сентября 1993 г. "О социальных гарантиях для народных депутатов РФ созыва 1990-1995 годов" (Указом от 22 апреля 1994 г. возвращены государственные гарантии социальной защиты)".



Ее биография, представленная в Интернете:

Председатель Думы Корякского автономного округа; родилась 15 марта 1951 г. в поселке Палана Тигильского района Камчатской области; окончила Хабаровский филиал Всесоюзного юридического заочного института по специальности "юрист-правовед" в 1985 г., Дальневосточный социально-политический институт по специальности "политолог" в 1992 г., Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ по специальности "менеджер"; 1969-1975 - наблюдатель водпоста Паланской гидрометеостанции; 1975-1982 - начальник военно-учетного стола Паланского поселкового Совета Корякского автономного округа; 1982-1990 - работала в партийных и советских органах; с сентября 1990 г. по апрель 1994 г. - народный депутат РФ, член Совета Национальностей Верховного Совета РФ, секретарь Комиссии Верховного Совета по вопросам социального и экономического развития автономных республик, автономных областей, округов и малочисленных народов, входила во фракции "Коммунисты России" (1990-1993), "Отчизна" (1991), "Российское единство" (1992); с апреля 1994 г. - заместитель руководителя Миграционной службы Камчатской области; в апреле 1995 г. была избрана депутатом, а затем - первым заместителем председателя Законодательного собрания Камчатской области; с ноября 1997 г. - первый вице-губернатор Корякского автономного округа; 19 апреля 1998 г. была избрана депутатом Совета народных депутатов Камчатской области, в мае 1999 г. - председателем постоянного комитета областного Совета по взаимодействию и сотрудничеству Камчатской области и Корякского автономного округа; с июля 2000 г. - начальник контрольно-правового отдела Департамента федеральной государственной службы занятости населения по Камчатской области; 3 декабря 2000 г. была избрана депутатом, а затем - председателем Корякской окружной Думы; 19 декабря 2004 г. была избрана депутатом, а затем - председателем Думы Корякского автономного округа (cрок окончания полномочий - декабрь 2008 г.); член Центрального Комитета КПРФ; член Координационного совета общероссийского общественного движения "Народно-патриотический союз России"; имеет двух дочерей.



Фото Сергея Вахрина.



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1499726313430545&set=a.1473404319396078.1073741827.100001795732374&type=3&theater



