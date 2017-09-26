Facebook: Вадим Витальевич

26.09.2017 12:23:59 (GMT+12)
Концерт в Вилючинске.
Очень даже славно съездили.
Повезло с погодой.
Пообщались, посмеялись, попели.
Сергей Хоменко, Евгений Ефимовский, Евгения Белькевич, Елена Правник, Александр Оверко, Алла Любимова, Виталий Парыгин, Татьяна Митчик и Марина Пастухова.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1517824391641654&set=ms.c.eJxFkMkNA0AIAzuKuI~%3B~_G4sWgvMd4QHDzlnCnBzGnfHhBVSlVOF8QHwmon7AtB8It5vwmAjpgegHvAlStk5X8QMsE7GEY6StkOpKBVLt55BCRHZCMZE2Du4DVhPJQoTmDrq21Lu2sZZ8L0V95y0Hh9L~_49~%3BWti3K6ZYTXGo6gPHkzDnM~_gtOKk8A.bps.a.1517820961641997.1073741894.100002423239693&type=3&theater
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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