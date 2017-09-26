Facebook: Виталий Иваненко

26.09.2017 12:22:48 (GMT+12)

Facebook: Виталий Иваненко

А молодежь-то у нас замечательная. Удалось побывать на защите проектов команд на молодежном форуме "Камчатка - территория развития". Договорились с организаторами отдельно и более детально рассмотреть проекты, предлагаемые молодежью для реализации на территории города. Некоторые идеи очень интересны и жизнеспособны.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1623421454364112&set=pcb.1623421564364101&type=3&theater

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page