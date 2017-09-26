Facebook: Виталий Иваненко

26.09.2017 12:22:48 (GMT+12)

А молодежь-то у нас замечательная. Удалось побывать на защите проектов команд на молодежном форуме "Камчатка - территория развития". Договорились с организаторами отдельно и более детально рассмотреть проекты, предлагаемые молодежью для реализации на территории города. Некоторые идеи очень интересны и жизнеспособны.



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