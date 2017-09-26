Валерий Раенко обратился с напутствием к депутатам нового созыва Думы Петропавловска-Камчатского

26.09.2017 12:16:19 (GMT+12)

Валерий Раенко обратился с напутствием к депутатам нового созыва Думы Петропавловска-Камчатского

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6127

25 сентября состоялось вручение мандатов депутатам нового созыва Думы Петропавловска-Камчатского, избранным 10 сентября в единый день голосования. С напутственным словом к народным избранникам обратился председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко.

«В ближайшие пять лет вам придется совместно с администрацией города решать все насущные вопросы краевой столицы. Тот факт, что в Петропавловске живет более половины населения Камчатского края накладывает на вас повышенную ответственность – надеюсь, вы все это хорошо понимаете.

Этот город искренне любят его жители.  И все они очень хотят гордиться не только героической историей и красивыми пейзажами, а тем, что сегодня сделано для уюта и комфорта в краевой столице. И от того, насколько разумно будут распределяться бюджетные средства, насколько активно будут привлекаться инвестиции, напрямую зависит развитие Петропавловска.  

Вы здесь потому, что в ходе предвыборной кампании завоевали доверие избирателей. Но каждый из вас должен четко понимать, что  это – аванс, и большой аванс, который теперь нужно добросовестно и ежедневно отрабатывать все пять лет.  А для этого нужна сплоченная, консолидированная команда. Искренне желаю удачи, терпения и много достижений на благо горожан!» - сказал Валерий Раенко.

После вручения мандатов депутаты распределились по комитетам, кроме того состоялось первое заседание фракции «Единой России».

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