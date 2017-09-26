Прокурор Мильковского района и глава поселка Атласово проведут совместный прием граждан

26.09.2017 09:59:18 (GMT+12)
В среду, 27 сентября 2017 года, прокурор Мильковского района Камчатского края Беляев Евгений Александрович совместно с главой Атласовского сельского поселения Артемьевым Валерием Владимировичем проведут прием жителей поселка Атласово.
Прием будет проходить с 11-00 до 12-00 часов в здании администрации села по адресу: Мильковский район, п. Атласово, ул. Льва Толстого, д. 3.
Гражданам, желающим обратиться на прием, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, письменное обращение с информацией о нарушениях закона или гражданских прав, а также документы (при наличии), подтверждающие доводы обращения.
Дополнительную информацию можно получить в прокуратуре Мильковского района
по телефону 8 (41533) 2-18-33.
Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению
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