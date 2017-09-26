УВД информирует: День юридической помощи

26.09.2017 09:56:12 (GMT+12)

29 сентября Ассоциация юристов России проводит очередной Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. По традиции участие в мероприятии примут специалисты правового отдела УМВД России по Камчатскому краю.



Получить консультацию сотрудников УМВД России по Камчатскому краю жители полуострова смогут по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 128 (территория краевого управления) с 10 до 17 часов.

Отметим, что Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи проводится во всех регионах страны раз в квартал. В качестве консультантов выступают представители органов судебной, исполнительной и законодательной власти, адвокатуры, нотариата, юридического бизнеса, профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений.



Кроме того, сотрудники УМВД России по Камчатскому краю регулярно оказывают правовую консультацию в рубрике «Умный вторник» на официальных страницах управления в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю



