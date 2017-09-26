Порно в сети правосудия

26.09.2017 09:52:39 (GMT+12)

Приговором Елизовского районного суда Камчатского края от 7 ноября 2016 года ранее несудимый 38-летний житель города Елизово признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, г» части 2 статьи 242.1 УК РФ (хранение в целях распространения порнографических материалов, содержащих изображения несовершеннолетних, а также их распространение с использованием сети Интернет).



В суде установлено, что мужчина хранил на своем персональном компьютере с целью дальнейшего распространения через Интернет материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста.



Позже он зарегистрировался на общедоступном Интернет-сайте и разместил данные материалы, предоставив неограниченному кругу лиц – пользователей ресурса, доступ к просмотру этих изображений.



В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью.

Санкцией части 2 статьи 242.1 Уголовного кодекса РФ за совершение преступления предусмотрено наказание

в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.



Но районный суд, принимая во внимание данные о личности подсудимого, в том числе отсутствие судимости, полное признание вины, раскаяние в содеянном, назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на 3 года 6 месяцев, с испытательным сроком.



В связи с чрезмерной мягкостью наказания и неправильным применением уголовного закона при его назначении прокуратура Камчатского края обжаловала приговор в кассационном порядке.

20 сентября 2017 года Камчатский краевой суд рассмотрел и удовлетворил кассационное представление прокурора.



Приговор Елизовского районного суда отменен, материалы дела направлены на новое судебное разбирательство.



Прокуратура обратила внимание суда на нормы УК РФ, согласно которым осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, не может быть назначено наказание в виде условного лишения свободы.



В целях защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних законодателем усилена уголовная ответственность за преступления сексуального характера, совершенные в отношении детей, вследствие чего лицам, совершившим такие преступления, назначается наказание исключительно в виде реального лишения свободы.





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению