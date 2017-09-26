Криминальная статистика

26.09.2017 09:49:51 (GMT+12)



Прокуратура Камчатского края провела анализ состояния преступности в регионе по итогам восьми месяцев 2017 года.



На основании такого анализа, обобщения статистических данных и результатов надзорной деятельности прокуратура выявляет негативные тенденции в динамике тех или иных преступлений, устанавливает их причину и условия, влияющие на состояние преступности. По этому поводу проводятся координационные совещания руководителей правоохранительных органов края, на которых разрабатываются комплексные мероприятия по предупреждению преступлений различных категорий, устранению недостатков в работе силовых ведомств. Городские и районные прокуроры анализируют состояние преступности на поднадзорной им территории, координируют деятельность правоохранительных органов соответствующего уровня.



По данным уголовно-правовой статистики за 8 месяцев 2017 года в крае зарегистрировано 3948 преступлений, что на 79 преступлений больше, чем за тот же период 2016 года. На общее состояние преступности основное влияние оказывает криминогенная ситуация, складывающаяся в городах Петропавловске–Камчатском и Елизове, где проживает основная часть населения региона и, соответственно, совершается больше преступлений.



Уровень преступности на 10 тысяч населения составляет чуть менее 125 преступлений и является средним по Дальневосточному федеральному округу (127 на 10 тысяч человек населения). Среди субъектов ДФО более низкий, чем на Камчатке, уровень преступности на 1 сентября отмечен в Республике Саха (Якутия) – 84 и Чукотском автономном округе 96 преступлений на 10 тысяч человек.



В структуре регистрируемых на Камчатке преступлений 57 % составили преступления небольшой тяжести – 2254 (2077, далее в скобках приведены данные за 8 месяцев 2016 года); средней тяжести – 958 (984) или 24,2 % (25,4 %); тяжкие и особо тяжкие – 736 (808) или 18,6 % (20,8 %).

Общий рост преступности отмечается практически во всех районах края за исключением города Вилючинска, Карагинского и Пенжинского районов.



По-прежнему регистрируется большое количество преступлений, связанных с так называемым «телефонным мошенничеством» в отношении граждан. В этом году их количество со 141 выросло до 182 преступлений, или на 29 %.

Значительная доля приходится на преступления в сфере безопасности дорожного движения, предусмотренные статьей 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение или за отказ от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч.ч. 2-6 ст. 264 УК РФ), зарегистрировано 319 таких преступлений.



За тот же период совершено 20 убийств с покушениями, что на 4 меньше, чем в прошлом году. С 69 до 52, то есть на 17 меньше было фактов причинения умышленного тяжкого вреда здоровью, в том числе 9, повлекших смерть потерпевшего (в 2016 г.- 18).



С 10 до 8 снизилось число зарегистрированных изнасилований с покушениями. По ДФО напротив, отмечен рост таких преступлений более чем на 76 %.



В крае отмечается положительная динамика снижения уровня преступности среди несовершеннолетних.

Количество совершенных ими преступлений уменьшилось со 135 до 106, или на 21,5 %. Этому способствовал комплекс всесторонних профилактических мер, реализованных в течение двух лет по решению коллегий и координационного совещания при прокуратуре края.

В текущем году уменьшилось число корыстно-насильственных преступлений, а именно, грабежей - с 74 до 59 (на 20,3 %), разбоев - с 13 до 10 (на 23 %). По темпам снижения этих показателей Камчатский край находится на 5 и 3 местах среди регионов Дальневосточного востока.



На Камчатке по-прежнему основную массу зарегистрированных преступлений составляют кражи – 1445 (1381), их рост составил 4,6 %.



Из 2112 лиц, совершивших преступления в обозначенный период, в преступной деятельности отметились 257 женщин и 119 несовершеннолетних, 117 учащихся, 4 студента, 1439 лиц, не имеющих постоянного источника дохода, 16 безработных.



В момент совершения преступления 761 злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, 16 - наркотического.



Повторные преступления совершены 240 рецидивистами, 18 опасными рецидивистами, 4 особо опасными рецидивистами. Тем не менее, усиление профилактической работы с лицами, ранее совершавшими преступления, способствовало снижению количества совершенных ими преступлений на 3 % (с 1332 до 1292).



За 8 месяцев текущего года 13 человек совершили преступления, находясь под следствием с мерой пресечения, не связанной с изоляцией от общества, 53 лица - в течение одного года после освобождения, 16 в период неотбытой части наказания после условно-досрочного освобождения, 42 в период испытательного срока при условном осуждении.



Согласно данным за первое полугодие 2017 года по возрастным группам преступления совершали:

28 подростков в возрасте 14-15 лет;

61 несовершеннолетний в возрасте от 16-17 лет;

280 лиц в возрасте от 18-24 лет;

269 лиц в возрасте от 25-29 лет;

801 лицо в возрасте от 30-49 лет;

123 лица в возрасте 50 лет и старше.



По уровню образования лица, совершившие преступления на Камчатке, распределяются следующим образом:

с высшим профессиональным образованием - 112;

со средним профессиональным образованием - 489;

с начальным и основным общим - 353 лица;

со средним (полным) общим образованием - 573 лица.



В крае наблюдается нестабильная ситуация с преступлениями, совершаемыми в общественных местах. Их количество выросло почти на 1,9 %, в том числе на улицах - на 2 %.



Со 187 до 198, почти 6 %, увеличилось количество преступлений, совершенных в группе, в том числе со 163 до 178 или на 9,2 % по предварительному сговору. Количество преступлений, совершенных в составе организованной группы, снизилось с 13 до 9.



Иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 55 преступлений, в том числе 52 преступления гражданами государств – участников СНГ и 2 преступления гражданами России, проживающими на территории государств – участников СНГ и Балтии.





Сергей ПОДОПРИГОРА, начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной

и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Камчатского края



