"Липовые" прокуроры на "липовых" сайтах

26.09.2017 09:47:31 (GMT+12)

На прошедшей неделе руководителям школ и детских садов города Вилючинска Камчатского края на городские номера телефонов поступили звонки с требованием о явке в прокуратуру.



Незнакомец представлялся прокурором Вилючинска Хасаншиным Русланом Равильевичем, сообщал, что в прокуратуре работает комиссия из Москвы, которая заинтересовалась жалобами на образовательное учреждение. Для решения вопроса директорам предлагалось купить коньяк, шоколадные конфеты, перевести деньги на номера мобильных телефонов комиссии и явиться в прокуратуру. Для подтверждения своих полномочий звонивший рекомендовал проверить его данные в сети Интернет, что и сделали заведующая детским садом и заместитель директора одной из школы Вилючинска.



Мошенник воспользовался сведениями с неизвестного сайта http://www.list-org-com , где Хасаншин Р.Р. указан в качестве прокурора Вилючинска. На этот же сайт зашли и жертвы злоумышленника, поскольку при наборе слов «прокуратура г. Вилючинска» в поисковой системе Яндекс в числе первых появляется указанный сайт с недостоверными данными, не имеющий отношения к органам прокуратуры.



По пути на встречу с «членами комиссии» одна из потерпевших перевела незнакомцу 10 тысяч рублей, другая - 12 тысяч рублей, обе потратились на дорогостоящие напитки. О том, что их обманули, педагоги узнали, когда прибыли в прокуратуру, где им пояснили, что такого прокурора в Вилючинске нет, и никогда не было.

Руководители учреждений не воспользовались официальным сайтом прокуратуры Камчатского края http://www.kamprok.ru/ , не позвонили в прокуратуру города или прокуратуру края, а получили ложные сведения с неизвестной страницы в сети.



В понедельник, 25 сентября, отделом МВД России по ЗАТО г. Вилючинск по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «мошенничество». Установлено, что номер телефона, с которого звонили в школы и садики Вилючинска, зарегистрирован в Краснодарском крае.



Об инциденте и возможном повторении подобных звонков проинформирован отдел образования города.

В 2016-2017 гг. на уловки мошенников, представлявшихся камчатскими прокурорами, уже попадались руководители торговых компаний и управляющих организаций Елизова и Петропавловска-Камчатского. Подобные звонки поступали и в школы краевого центра, но педагоги Петропавловска догадались уточнить информацию в городской и краевой прокуратурах.



Прокуратура просит граждан и руководителей организаций проявлять разумность, проверять полученную информацию через надежные источники, прежде всего официальные сайты органов прокуратуры и указанные на них городские телефонные номера.



Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению

