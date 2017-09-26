Браконьер поплатился за жадность

26.09.2017 09:44:10 (GMT+12)

Приговором Петропавловск-Камчатского городского суда от 6 мая 2016 года уроженец Тигильского района Камчатского края, проживающий в Петропавловске, Виктор Румянцев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, иных способов массового истребления животных, в местах нереста, с использованием служебного положения).



В суде установлено, что в 2013 году родовой общине коренных малочисленных народов «Касатка-Вест», возглавляемой Румянцевым, было выдано разрешение на вылов 16 тон рыб лососевых пород (горбуши, кеты и кижуча) на реке Сопочная в Тигильском районе в период с 17 июня по 31 августа.

Я

вляясь председателем родовой общины и бригадиром рыболовецкой бригады общины «Касатка-Вест», Румянцев организовал, руководил и контролировал традиционный вылов биоресурсов на предоставленном рыболовном участке нерестовой реки.



С середины июля по 14 сентября 2013 года, то есть как в разрешенный, так и в запрещенный период, под руководством председателя община выловила сверх установленной квоты более 28 тонн рыб ценных пород. Ущерб природным ресурсам Российской Федерации составил 8 млн 340 тыс. рублей.



Для незаконного промысла использовалась лодка «Ямаха» с навесным руль-мотором той же марки, закидные неводы высотой сетного полотна 4,5 метра, жаберные сети высотой 5 м., являющиеся запрещенными орудиями массового истребления животных. Согласно материалам уголовного дела значительная часть потрошеной рыбы была выброшена после изъятия из нее икры.



Приговором суда Румянцеву назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей, от отбывания которого он освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, то есть по нереабилитирующему основанию.



После рассмотрения дела в апелляционной инстанции и вступления приговора в законную силу Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с 55-летнего председателя родовой общины «Касатка-Вест» Румянцева суммы ущерба, причиненного его действиями природным ресурсам.



Решением Петропавловск-Камчатского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.



Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.



Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению