На Камчатке стартовала традиционная акция «Полиция и дети»

26.09.2017 09:42:50 (GMT+12)

На протяжении более двух месяцев сотрудники полиции будут проводить беседы в образовательных учреждениях, устраивать соревнования и профилактические рейды, в ходе которых подросткам не только разъяснят их права, но и напомнят об обязанностях, расскажут об ответственности за совершение правонарушений и преступлений.

Сотрудники Госавтоинспекции еще раз поговорят со школьниками о последствиях дорожно-транспортных происшествий, покажут видеоролики на данную тему.

Воспитанники центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Камчатскому краю примут участие в конкурсе рисунков «Полиция глазами детей», встретятся в рамках «Уроков мужества» с ветеранами органов внутренних дел, членами общественного совета при УМВД России по Камчатскому краю, а также посетят с экскурсией музей истории камчатской полиции.

Завершится акция традиционно конкурсом на звание лучшего молодежного объединения правоохранительной направленности среди образовательных учреждений Петропавловска-Камчатского, Елизова и Вилючинска.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

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