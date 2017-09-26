В Милькове сегодня

26.09.2017 09:35:39 (GMT+12)

В Милькове сегодня облачно с прояснениями, ветра и осадков нет, но вершины Валагинского хребта затянуты хмурой дымкой. Всё меньше и меньше остаётся на деревьях листьев, всё реже встречаются на клумбах цветы. Бродит по улицам села осень...



Фото: Елена ЛАБЗОВА.

