Обзор «Российской газеты» за 26 сентября 2017 года

26.09.2017 06:04:57 (GMT+12)

Только в «РГ»

Регионам долги не нужны

Валентина Матвиенко о выборах, проекте бюджета и индексации материнского капитала

Галина Мисливская

В среду открывается новая сессия Совета Федерации. Обновленному после выборов составу верхней палаты российского парламента предстоит рассмотреть сотни законов, ключевым из которых станет бюджет на 2018—2020 годы. Накануне открытия сессии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала интервью «Российской газете».

Интервью – на 1 полосе



Прямая речь

Умножение рубля

Как повысить отдачу вложений в науку

Юрий Медведев

Кардинально изменить ситуацию в отечественной науке должна Госпрограмма научно-технологического развития России до 2025 года, подготовленная в Минобрнауки России. О ее сути «РГ» беседует с заместителем министра, академиком Григорием Трубниковым.

Интервью – на 11 полосе



Из первых уст

Кто в ответе за литературу

Надежда Михайлова: Книжных магазинов слишком мало, чтобы конкурировать

Анастасия Скорондаева

В России на население почти в 147 миллионов приходится порядка 1000 книжных магазинов. И это очень печальная статистка. Какая литература сегодня пользуется спросом и за счет чего могут выжить книжные магазины, об этом и не только мы поговорили с директором «Московского дома книги» Надеждой Михайловой.

Интервью – на 13 полосе



Недвижимость

Удаленный доступ

Минэкономразвития предложило ­признать недвижимостью хозяйственные постройки

Ирина Жандарова

Минэкономразвития предлагает изменить правила отнесения объектов к недвижимости. Критерии зданий, которые можно будет зарегистрировать как объекты недвижимости, установит правительство РФ.

Министерство разработало проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), которым будет урегулирован ряд норм, которые сегодня становятся предметом споров и разбирательств в судах. Кроме того, поправки позволят вывести некоторые постройки из «серой» зоны. Это в первую очередь относится к сооружениям.

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Наука

Пробуждение РАН

Претенденты на пост президента РАН представили свои программы

Юрий Медведев

Кандидаты на пост президента Российской академии наук на Общем собрании РАН представили свои программы. Как и отмечали ранее эксперты «РГ», они во многом оказались схожи.

Каждый из кандидатов в первую очередь подчеркнул, что передача академических институтов в специально созданное Федеральное агентство научных организаций не считается ими разумной. По мнению кандидатов, необходимо наконец четко и однозначно разграничить полномочия РАН и ФАНО, закрепив за академией институты, научное руководство ими и ответственность за решение задач, поставленных перед ней государством. Кандидаты единодушны: академия должна иметь особый статус — «Государственная академия наук». А одна из главных задач, стоящая сейчас перед академией — повысить уровень взаимоотношений власти и РАН.

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Туризм

Виза не помеха

Французский и чешский шенген признали самым доступным для россиян

Иван Беляков

Российские туроператоры сошлись во мнении, что россиянам, которые планируют обратиться за получением шенгенской визы, лучше всего сделать это в представительствах Италии, Греции, Франции или Чехии. По данным Ассоциации туроператоров России, визовые центры именно этих стран работают наилучшим образом, а также предоставляют услугу по выдаче многократного и «длинного» шенгена на наиболее приемлемых условиях.

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Финансы

Поднялись на пик

Иностранцы проявили особый интерес к гособлигациям России

Роман Маркелов

Зарубежные инвесторы проявили максимальный за пять месяцев интерес к вложениям во внутренний российский госдолг, следует из сообщения Банка России. Доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) с весны все еще держится на отметке выше тридцати процентов.

По данным ЦБ, иностранные инвесторы в августе купили ОФЗ на биржевом рынке на 121,7 миллиарда рублей. Это является максимальным значением с марта 2017 года, говорится в комментарии ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

Гособлигации пользовались спросом у нерезидентов на фоне замедления инфляции и ожиданий рынка по снижению ключевой ставки, отмечалось в сообщении регулятора.

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Проект

Адвокаты до зарплаты

Трудовой инспекции просят вернуть право защиты работников в суде

Марина Гесенко

Государственным инспекциям труда могут дать возможность отстаивать права работников в суде. Законопроект об этом внесен в Госдуму.

Документ предлагает внести поправки в Трудовой кодекс, наделив инспекции новыми полномочиями — обращаться в суд с заявлениями в защиту трудовых прав работников (в том числе неопределенного круга лиц) и представлять там их интересы. До 2006 года у инспекций уже было такое право, потом оно было передано прокуратуре.

Наиболее распространенное и значимое нарушение прав работников — это задержка зарплаты, отмечают авторы проекта.

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Тенденция

Доходные места России

Жители северных регионов стали чемпионами по объему получения микрозаймов в Интернете

Роман Маркелов

Больше всего онлайн-микрозаймов «до зарплаты» берет население российских регионов с уровнем жизни выше среднероссийского, выяснили аналитики. Причем на потребность в заемных деньгах влияет в том числе и климат, отмечают они. Объем выдачи и уровень одобрения заявок клиентов онлайн-МФО выравнивается, но довольно вялыми темпами, признают участники рынка.

О высоких объемах микрокредитования в Интернете в «богатых» регионах говорится в исследовании аналитического центра микрофинансовой компании «Займер». Так, в 2017 году первое место пока держит Тюменская область — ее жители брали займов на сумму в четыре раза больше, чем среднестатистический российский заемщик. Второе место держит Сахалинская область с показателем в 2,17 раза.

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("Российская газета").







