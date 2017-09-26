Камчатский метеокомментарий, 26 сентября (269/96)

26.09.2017 05:39:41 (GMT+12)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +8°C, небольшая облачность, небольшая облачность, ветер северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление: 750 мм рт. ст., относительная влажность: 86%.



Предварительный прогноз:



Утро: +9°С, небольшая облачность, без осадков.



День: +12°С, малооблачно, без осадков.



Вечер: +14°С, облачно с прояснениями, без осадков.



Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — небольшие возмущения; 12 — 15 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 15 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 11’58’’ (-4”).



Луна: 36% растущая.



Сегодня — Корнилий.



Народ приметил: Говорили: "С Корнилия корень в земле не растет, а зябнет", "Корнильев день на дворе — всяк корешок в своей норе!", "Корнилий святой — из. земли корневище долой!". К этому времени убирают все корневые овощи: картофель, морковь, брюкву и так далее, кроме репы.



Когда грач улетает - снег пойдёт.



Именины у Валериана. Валериан с латыни - "родом из города Валерии".



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 26 сентября, 5.15 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



