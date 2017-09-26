Камчатский метеокомментарий, 26 сентября (269/96)

26.09.2017 05:39:41 (GMT+12)
В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +8°C, небольшая облачность, небольшая облачность, ветер северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление: 750 мм рт. ст., относительная влажность: 86%.
Предварительный прогноз:
Утро: +9°С, небольшая облачность, без осадков.
День: +12°С, малооблачно, без осадков.
Вечер: +14°С, облачно с прояснениями, без осадков.
Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — небольшие возмущения; 12 — 15 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 15 — 24 часа — небольшие возмущения.
Долгота светового дня: 11’58’’ (-4”).
Луна: 36% растущая.
Сегодня — Корнилий.
Народ приметил: Говорили: "С Корнилия корень в земле не растет, а зябнет", "Корнильев день на дворе — всяк корешок в своей норе!", "Корнилий святой — из. земли корневище долой!". К этому времени убирают все корневые овощи: картофель, морковь, брюкву и так далее, кроме репы.
Когда грач улетает - снег пойдёт.
Именины у Валериана. Валериан с латыни - "родом из города Валерии".
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 26 сентября, 5.15 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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