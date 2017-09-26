Доброе утро, Камчатка! Dobro jutro!

26.09.2017 05:13:22 (GMT+12)
Сегодня вторник, 26 сентября 2017 года. По старому стилю 13 сентября.
Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение слову́щее) (335). Предпразднство Воздвижения Честно́го и Животворящего Креста Господня. Сщмч. Корнилия сотника (I).
Мчч. Кронида, Леонтия и Серапиона (ок. 237). Мчч. Селевка и Стратони́ка (III). Мчч. Макровия и Гордиана (320). Сщмч. Иулиана пресвитера (IV). Мчч. Илии, Зотика, Лукиана и Валериана (320). Прп. Петра в Атрое (IX). Вмц. Кетевани (Кетеван), царицы Кахетинской (1624) (Груз.).
Сщмчч. Стефана Костогрыза, Александра Аксенова пресвитеров и Николая Васюковича диакона (1937).
По мусульманскому календарю — 5 мухаррама [I] 1439 г. хиджры
По еврейскому календарю — 5 тишрея 5778 года.
ЕСТЬ ПОВОД
Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
Европейский день языков.
День национального флага Эквадора.
26 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ
1580 Британский мореплаватель и пират Фрэнсис Дрейк вернулся из кругосветного путешествия.
1815 В Париже Австрия, Пруссия и Россия заключили Священный союз.
1957 Состоялась премьера мюзикла «Вестсайдская история».
1969 Образован Байкальский заповедник.
1976 Таран жилого дома самолетом Ан-2 в Новосибирске.
●26 сентября 1976 года произошла авиационная катастрофа в городе Новосибирске в результате преднамеренного столкновения самолёта Ан-2 с пятиэтажным жилым домом.
Воскресным утром летчик, один из пилотов Западно-Сибирского Управления гражданской авиации, совершил несанкционированный взлет на самолете Ан-2 без пассажиров из аэропорта «Новосибирск - Северный». Некоторое время, покружив над городом на предельно малой высоте, около 8 часов утра пилот направил свой самолёт в пятиэтажный жилой дом, находящийся по адресу улица Степная, дом 43/1.
Самолет врезался в стену в районе лестничной клетки между третьим и четвертым этажами. Стена была пробита. Сам лётчик при столкновении погиб. Хотя большая часть конструкции самолёта после столкновения осталась вне здания и упала на землю, в доме возник сильный пожар из-за авиационного бензина, который выплеснулся из топливных баков внутри дома и загорелся.
При столкновении и в результате пожара погибли 11 жителей дома - кто-то под обломками здания, кто-то от ожогов, кто-то разбился, выпрыгнув с верхних этажей горящего дома.
Как показало расследование происшествия, по данному адресу проживала жена пилота-«камикадзе», которая незадолго до этого ушла от него, забрав ребенка. Она проживала в данном доме вместе с родителями. По одной из версий происшествия, лётчик решил свести счёты с жизнью, и заодно отомстить своей супруге и ее родственникам, которых в момент тарана в доме не оказалось.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.
1754 Жозеф Луи Пруст, французский химик, член Парижской Академии наук.
1849 Иван Павлов, русский ученый-физиолог, Нобелевский лауреат.
1887 Барнс Уоллес, английский ученый, инженер и изобретатель.
1888 Томас Элиот, англо-американский поэт и критик, Нобелевский лауреат.
1894 Анастасия Цветаева, русская писательница, младшая сестра Марины Цветаевой.
1898 Джордж Гершвин, американский композитор и пианист.
1923 Александр Алов, советский режиссер, кинодраматург, педагог, народный артист СССР.
1937 Валентин Павлов, советский государственный деятель, первый и единственный премьер-министр СССР.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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