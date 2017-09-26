Доброе утро, Камчатка! Dobro jutro!

26.09.2017 05:13:22 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка! Dobro jutro!

Сегодня вторник, 26 сентября 2017 года. По старому стилю 13 сентября.

Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение слову́щее) (335). Предпразднство Воздвижения Честно́го и Животворящего Креста Господня. Сщмч. Корнилия сотника (I).

Мчч. Кронида, Леонтия и Серапиона (ок. 237). Мчч. Селевка и Стратони́ка (III). Мчч. Макровия и Гордиана (320). Сщмч. Иулиана пресвитера (IV). Мчч. Илии, Зотика, Лукиана и Валериана (320). Прп. Петра в Атрое (IX). Вмц. Кетевани (Кетеван), царицы Кахетинской (1624) (Груз.).

Сщмчч. Стефана Костогрыза, Александра Аксенова пресвитеров и Николая Васюковича диакона (1937).

По мусульманскому календарю — 5 мухаррама [I] 1439 г. хиджры

По еврейскому календарю — 5 тишрея 5778 года.

ЕСТЬ ПОВОД

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Европейский день языков.

День национального флага Эквадора.

26 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ

1580  Британский мореплаватель и пират Фрэнсис Дрейк вернулся из кругосветного путешествия.

1815  В Париже Австрия, Пруссия и Россия заключили Священный союз.

1957  Состоялась премьера мюзикла «Вестсайдская история».

1969  Образован Байкальский заповедник.

1976  Таран жилого дома самолетом Ан-2 в Новосибирске.

●26 сентября 1976 года произошла авиационная катастрофа в городе Новосибирске в результате преднамеренного столкновения самолёта Ан-2 с пятиэтажным жилым домом.

Воскресным утром летчик, один из пилотов Западно-Сибирского Управления гражданской авиации, совершил несанкционированный взлет на самолете Ан-2 без пассажиров из аэропорта «Новосибирск - Северный». Некоторое время, покружив над городом на предельно малой высоте, около 8 часов утра пилот направил свой самолёт в пятиэтажный жилой дом, находящийся по адресу улица Степная, дом 43/1.

Самолет врезался в стену в районе лестничной клетки между третьим и четвертым этажами. Стена была пробита. Сам лётчик при столкновении погиб. Хотя большая часть конструкции самолёта после столкновения осталась вне здания и упала на землю, в доме возник сильный пожар из-за авиационного бензина, который выплеснулся из топливных баков внутри дома и загорелся.

При столкновении и в результате пожара погибли 11 жителей дома - кто-то под обломками здания, кто-то от ожогов, кто-то разбился, выпрыгнув с верхних этажей горящего дома.

Как показало расследование происшествия, по данному адресу проживала жена пилота-«камикадзе», которая незадолго до этого ушла от него, забрав ребенка. Она проживала в данном доме вместе с родителями. По одной из версий происшествия, лётчик решил свести счёты с жизнью, и заодно отомстить своей супруге и ее родственникам, которых в момент тарана в доме не оказалось.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.

1754  Жозеф Луи Пруст, французский химик, член Парижской Академии наук.  

1849 Иван Павлов, русский ученый-физиолог, Нобелевский лауреат.  

1887  Барнс Уоллес, английский ученый, инженер и изобретатель.  

1888  Томас Элиот, англо-американский поэт и критик, Нобелевский лауреат.

1894  Анастасия Цветаева, русская писательница, младшая сестра Марины Цветаевой.  

1898  Джордж Гершвин, американский композитор и пианист.  

1923  Александр Алов, советский режиссер, кинодраматург, педагог, народный артист СССР.  

1937  Валентин Павлов, советский государственный деятель, первый и единственный премьер-министр СССР.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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