Доброе утро, Камчатка! Dobro jutro!

26.09.2017 05:13:22 (GMT+12)

Сегодня вторник, 26 сентября 2017 года. По старому стилю 13 сентября.



Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение слову́щее) (335). Предпразднство Воздвижения Честно́го и Животворящего Креста Господня. Сщмч. Корнилия сотника (I).



Мчч. Кронида, Леонтия и Серапиона (ок. 237). Мчч. Селевка и Стратони́ка (III). Мчч. Макровия и Гордиана (320). Сщмч. Иулиана пресвитера (IV). Мчч. Илии, Зотика, Лукиана и Валериана (320). Прп. Петра в Атрое (IX). Вмц. Кетевани (Кетеван), царицы Кахетинской (1624) (Груз.).



Сщмчч. Стефана Костогрыза, Александра Аксенова пресвитеров и Николая Васюковича диакона (1937).



По мусульманскому календарю — 5 мухаррама [I] 1439 г. хиджры



По еврейскому календарю — 5 тишрея 5778 года.



ЕСТЬ ПОВОД



Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.



Европейский день языков.



День национального флага Эквадора.



26 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ



1580 Британский мореплаватель и пират Фрэнсис Дрейк вернулся из кругосветного путешествия.



1815 В Париже Австрия, Пруссия и Россия заключили Священный союз.



1957 Состоялась премьера мюзикла «Вестсайдская история».



1969 Образован Байкальский заповедник.



1976 Таран жилого дома самолетом Ан-2 в Новосибирске.



●26 сентября 1976 года произошла авиационная катастрофа в городе Новосибирске в результате преднамеренного столкновения самолёта Ан-2 с пятиэтажным жилым домом.



Воскресным утром летчик, один из пилотов Западно-Сибирского Управления гражданской авиации, совершил несанкционированный взлет на самолете Ан-2 без пассажиров из аэропорта «Новосибирск - Северный». Некоторое время, покружив над городом на предельно малой высоте, около 8 часов утра пилот направил свой самолёт в пятиэтажный жилой дом, находящийся по адресу улица Степная, дом 43/1.



Самолет врезался в стену в районе лестничной клетки между третьим и четвертым этажами. Стена была пробита. Сам лётчик при столкновении погиб. Хотя большая часть конструкции самолёта после столкновения осталась вне здания и упала на землю, в доме возник сильный пожар из-за авиационного бензина, который выплеснулся из топливных баков внутри дома и загорелся.



При столкновении и в результате пожара погибли 11 жителей дома - кто-то под обломками здания, кто-то от ожогов, кто-то разбился, выпрыгнув с верхних этажей горящего дома.



Как показало расследование происшествия, по данному адресу проживала жена пилота-«камикадзе», которая незадолго до этого ушла от него, забрав ребенка. Она проживала в данном доме вместе с родителями. По одной из версий происшествия, лётчик решил свести счёты с жизнью, и заодно отомстить своей супруге и ее родственникам, которых в момент тарана в доме не оказалось.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.



1754 Жозеф Луи Пруст, французский химик, член Парижской Академии наук.



1849 Иван Павлов, русский ученый-физиолог, Нобелевский лауреат.



1887 Барнс Уоллес, английский ученый, инженер и изобретатель.



1888 Томас Элиот, англо-американский поэт и критик, Нобелевский лауреат.



1894 Анастасия Цветаева, русская писательница, младшая сестра Марины Цветаевой.



1898 Джордж Гершвин, американский композитор и пианист.



1923 Александр Алов, советский режиссер, кинодраматург, педагог, народный артист СССР.



1937 Валентин Павлов, советский государственный деятель, первый и единственный премьер-министр СССР.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



