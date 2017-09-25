Порядка 4 тысяч человек приняли участие в фестивале «Море жизни» на Камчатке

25.09.2017 22:54:00 (GMT+12)
ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6124
В краевом центре Камчатки прошёл второй экологический фестиваль «Море жизни». Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона, участие в нём приняли порядка 4 тысяч жителей региона.
Праздник открылся шествием в защиту морских млекопитающих. Более 500 школьников, студентов, их родителей и сотрудников коллективов различных предприятий края прошли в красочных колоннах, возглавляемых представителями коренных народов Камчатки.
«Напомню, что в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина 2017-й год был объявлен Годом экологии. Конечно, это мероприятие в первую очередь направлено на популяризацию природоохранной деятельности и экологическое просвещение. Очень приятно, что представители молодого поколения обратили внимание на эти вопросы и пришли поучаствовать в фестивале. Ребята очень творчески подошли к подготовке к мероприятию. У всех отличное настроение, очень много улыбающихся лиц. Можно смело сказать, что праздник удался», - отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.
Добавим, что по решению жюри фестиваля, победителями шествия стали дошколята из детского сада №57. Второе место досталось команде средней школы №24 Петропавловска-Камчатского. Замкнула тройку призёров команда Камчатского морского энергетического техникума.
После окончания шествия программа фестиваля продолжилась в нескольких тематических зонах, среди которых уличная выставка уникальных фотографий, полученных в процессе изучения китов, сивучей и каланов, морские арт-объекты, мастер-классы и фотозоны, игры-гиганты, художественная выставка, торговые ряды с сувенирами, а также выступления различных творческих коллективов.
Напомним, экологический фестиваль «Море жизни» впервые прошёл в регионе в 2016 году. В июле текущего года ему был присвоен статус официального государственного праздника Камчатского края. Его организаторами являются краевое министерство природных ресурсов и экологии, Ассоциация особо охраняемых природных территорий и ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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