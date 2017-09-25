Вернулись на Камчатку с победой

25.09.2017 22:53:55 (GMT+12)

Первое место в состязаниях кадетских классов Сибири, Забайкалья и Дальнего востока завоевала команда «Юный воин» из Елизовского района Камчатского края.



Всероссийский слёт кадетских корпусов и классов проходил в ВДЦ «Океан» с 5 сентября. В воскресенье, 24 сентября, ребята вместе с руководителем команды Анатолием Тищенко вернулись из Владивостока на Камчатку. В аэропорту Елизово победителей встречали не только родители – большинство приехали всей семьёй – но и Лариса Федоренко, директор Пионерской средней школы им. М.А. Евсюковой, где учатся все юнармейцы этого отряда.



Всего на Слёт кадетских корпусов и классов прибыли более 20 отрядов из Зауралья, Забайкалья и Дальнего Востока РФ. Организаторы состязаний разделили команды по категориям. Камчатцы попали в более многочисленную, кадетские классы, где у наших ребят оказалось 16 соперников.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.

