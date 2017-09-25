В столице края прошла ярмарка «Дары камчатской осени»

25.09.2017 19:36:17 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6123



В минувшие выходные в новом выставочном центре в микрорайоне Северо-Восток в Петропавловске-Камчатском прошла ярмарка «Дары камчатской осени». В мероприятии приняли участие ведущие производители пищевой продукции, а также владельцы личных подсобных хозяйств и дачники. Об этом сообщили в Камчатском выставочно-инвестиционном центре.



«Свои товары на ярмарке представили более 50 участников. Посетители, которые уже сейчас готовят дачные участки на следующий год, смогли приобрести кустарники, деревья, хвойные и луковичные растения. Кроме того, гости мероприятия смогли купить продукцию от камчатских производителей по выгодным ценам: свежие овощи, мясо и колбасы, рыбную продукцию, выпечку и хлеб, многое другое», - сказали в КВЦ.



За три дня выставку-ярмарку «Дары камчатской осени» посетили более 7 500 человек. Это уже четвертая ярмарка выходного дня в этом году, которая проводится в выставочном центре на Северо-Востоке и пользуется высоким спросом у гостей и жителей краевой столицы. Организаторы планируют, что ярмарка «Дары камчатской осени» станет традиционной и будет проходить в продолжение самой известной выставки-ярмарки достижений камчатских производителей и работников сельского хозяйства «Елизовская осень».



«Коллектив Камчатского выставочно-инвестиционного центра совсем скоро начнет подготовку к еще более масштабному мероприятию - «Новогодней ярмарке», где будут представлены продукты для праздничного меню, необычные сувениры и подарки от камчатских умельцев. Кроме того, в рамках новогодней ярмарки планируется насыщенная культурная программа с выступлениями творческих коллективов и мастер-классами по изготовлению подарков», - добавили в КВЦ.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

