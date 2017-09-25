Экстремальные гонки на «Солнечной»

25.09.2017 22:54:00 (GMT+12)

В субботу, 23 сентября, прошло Открытое личное Первенство Елизовского муниципального района по автомотокроссу «Большие гонки». На трассе технических видов спорта «Солнечная» встретились поклонники экстрима, быстрой езды и непростых дорог из нашего района, Петропавловск-Камчатского и Вилючинска.



Всего в каждом классе, по традиции, было по три заезда.



Прошедший в предыдущие дни дождь добавил спортсменам сложностей – местами трассу размыло, но это только прибавило энтузиазма и драйва. Первыми на старт вышли водители гоночных автомобилей багги из спортивно-технического клуба «Атом» и команды «Bik motors». Для них была подготовлена отдельная трасса, причём на финише, благодаря погодным условиям образовалась грязевая лужа, в которой всем гонщикам пришлось искупаться. По итогам заездов лидером стал Андрей Беликов. Вторую ступень пьедестала занял Максим Баган, а закрыл тройку победителей Егор Равочкин. Кроме того, за волю к победе был отмечен Дмитрий Оралов.



Следующими трассу опробовали мотокроссмены в классе «свободный». В старшей возрастной группе было на что посмотреть: высокие прыжки, профессиональные манёвры и грязь, вылетающая из-под ревущего мотоцикла. В этот день на трассе были как крутые виражи, так и незначительные поломки. Лучший результат в итоге продемонстрировал Александр Столяров. Второе место присудили Анатолию Клюеву. Третью ступень занял Мастер спорта СССР, «маэстро» и ветеран мотоспорта на Камчатке, – Дмитрий Туманов. За волю к победе наградили Геннадия Свиткова.



У детей заезд тоже оказался сложным, но обошлось без травм. Так, у одного юного мотоциклиста перед гонкой возникли неисправности с мини-байком, поэтому первый заезд ему пришлось пропустить. В борьбе за первое место победу одержал Тимур Вишняков, за ним Данил Бандурин, а третье место присудили Александру Громову. Также Кирилл Пак был поощрён наградой за волю к победе.



«Открытое личное Первенство Елизовского района «Большие гонки» проводятся на трассе технических видов спорта «Солнечная» с 2007, 2-3 раза в год, – рассказал Александр Беликов, директор Подрасткового центра «Патриот». – Однако на этом месте спортсмены соревнуются с 1995 года, а наша автомототрасса по праву считается одной из самых современных, сложных и динамичных на Камчатке».



Он также добавил, что в следующем месяце центр совместно с Управлением образования Елизовского района планирует провести автокросс для Д1, класс «Жигули».



Все победители и призёры были награждены дипломами, медалями, кубками и ценными призами от постоянных партнёров соревнований.



Организаторы соревнований выражают благодарность Киноконцертному досуговому центру «Гейзер» за музыкальное сопровождение автомотокросса.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.